한글과 복음이 주고받은 ‘반가운 인사’…초기 선교 자료 한자리에
연세대 ‘우리말, 한글, 연세얼’ 특별전
1904·1906년판 신약전서 한자리에
성경·찬송·의학서로 본 한글 선교사
100년 넘은 신약전서 두 권이 사도행전 1장을 펼친 채 나란히 놓였다. 첫 절은 “내가 먼저 쓴 글에는 예수께서 행하시고 가르치신 일을 기록했다”는 내용이다. 1904년판에는 ‘내가 예수께서…’로 이어지는 본문 사이로 붉은 손글씨가 남아 있었다. 문장 뒤쪽에 있던 ‘먼저 기록한 글에’를 앞으로 옮겨 뜻의 흐름을 잡아주려는 교정이었다. 1906년판에서는 이 교정이 본문에 반영돼 있었다.
당시 성경 번역은 호러스 G 언더우드, 윌리엄 레이놀즈 등 외국인 선교사와 한국인 조력자들로 구성된 성서번역자회가 진행했다. 이들은 구절 하나의 위치까지 살피며 성경을 자연스러운 우리말 어순으로 전하려 했다.
연세대 도서관과 대한성서공회가 각각 소장해 온 1904년 시험역과 1906년 공인역 신약전서가 한자리에 나란히 공개된 것은 이번이 처음이다. 두 성경은 한글날 제정 100주년을 맞아 지난 15일 연세대 박물관에서 개막한 특별전 ‘우리말, 한글, 연세얼’에 모습을 드러냈다.
이 자료들이 전시된 ‘반갑습니다, 반가’ 섹션은 한글과 기독교 선교의 만남에 초점을 맞췄다. 140여년 전 조선에 들어온 선교사들은 복음과 근대 지식을 더 많은 이들에게 전하기 위해 한글을 택했다. 한자가 지식인층의 문자로 여겨지던 시절, 한글은 더 많은 사람이 일상에서 쓰고 배울 수 있는 문자였다. 선교사들은 그 가능성에 주목해 우리말을 배우고 성경과 신앙 문서를 한글로 옮겼다. 전시장 한쪽 벽면에는 한국인과 직접 대화하고 하나님의 말씀을 한국어로 전하려 했던 선교사들의 뜻을 보여주는 언더우드의 1911년 기록도 소개됐다.
지난 20일 찾은 전시장에는 선교사들의 한국어 학습 자료와 한글 성경, 찬양가, 찬성시, 그리스도신문 등 초기 선교 자료가 놓였다. 제중원에서 사용한 의학 간호학 교과서도 함께 전시됐다. 올리버 에비슨을 비롯한 선교사들은 해부학과 생리학, 진단학 등 여러 분야의 교과서를 한글로 펴냈다. 한글은 복음을 전하는 언어이자 근대 의료 지식을 가르치는 언어였다.
전시 제목 ‘반가’는 한글학자 최현배가 순우리말 ‘반갑습니다’를 줄여 아침 인사말로 쓰자고 제안한 표현이다. 전시 기획을 맡은 정용서 연세대 학예연구실장은 “한글과 기독교가 일방적으로 전해진 것이 아니라 인사를 하듯 서로 영향을 주고받으며 확산됐다는 의미를 담았다”고 설명했다. 그는 “선교사들은 복음뿐 아니라 근대 지식을 전하는 데도 한글을 사용했다”며 “성경과 찬송, 의학 보건 자료가 한글로 나오면서 한글은 예배당과 학교, 병원을 통해 더 넓은 독자를 만나게 됐다”고 말했다.
개막식 날 전시를 찾은 손승호 한국기독교역사문화관 사무국장은 20일 국민일보와의 통화에서 “그동안 한국교회 초기 역사는 근대화와 민족운동, 특히 교육·의료·시민의식 확산에 초점이 맞춰져 있었다”며 “한글처럼 일상 영역에서 기독교가 남긴 영향도 함께 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.
글·사진=김연우 김용현 기자 yeon@kmib.co.kr
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