오늘 밤부터 새벽까지 돌풍 동반 ‘강한 비’
수도권·충청·강원, 시간당 20㎜ 안팎
21일 새벽까지 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 수도권과 충청권 등 일부 지역에서는 시간당 20~30㎜ 안팎의 비가 내리겠다.
20일 기상청에 따르면 21일까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고 오후 들어 서서히 그칠 것으로 관측됐다. 예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 30~80㎜, 강원 동해안·산지 50~100㎜, 강원 내륙 30~80㎜, 충청권 30~80㎜다. 전남과 전북은 20~60㎜, 부산·울산·경남과 대구·경북은 20~80㎜ 수준이다.
특히 인천·경기 서해안과 충남 북부 서해안, 서해5도는 100㎜ 이상 많은 비가 내리는 곳이 있겠다. 제주도는 산지를 중심으로 최대 120㎜ 이상, 남부 중산간은 100㎜ 이상의 폭우가 예상된다.
수도권과 충청권, 강원 내륙은 이날 늦은 오후부터 21일 새벽 사이 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리겠고 제주도 산지와 남부 중산간에는 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 쏟아질 전망이다. 전국 대부분 지역에서 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불고 있어 시설물 관리와 교통안전에 주의가 필요하다.
비가 내린 영향으로 기온은 평년 수준을 회복할 것으로 보인다. 21일 전국의 아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 17~25도로 예보됐다. 서울은 최저기온과 최고기온이 각각 16도, 20도로 전망된다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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