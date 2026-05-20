대구대학교 제14대 총장 선거, 윤재웅 1위·송건섭 2위

학교법인 영광학원 이사회, 추천된 두 후보 중 1명을 제14대 총장으로 최종 선임

왼쪽부터 윤재웅 교수, 송건섭 교수. 대구대 제공

대구대는 제14대 총장후보자 선거 결과, 윤재웅 교수(기계자동차공학부)가 1위, 송건섭 교수(공공안전학부)가 2위를 차지했다고 20일 밝혔다.



이번 선거에는 모두 7명(박영준, 이정호, 김동윤, 김시만, 우창현, 송건섭, 윤재웅)의 후보자가 출마했다.



전체 유권자는 교원 374명, 직원 176명 등 총 550명이며 직원 투표수는 교원 총수(374명)의 24% 비율을 적용해 90표(반올림)로 환산 반영됐다. 이 중 1차 투표에는 527명(투표율 95.8%), 2차 투표에는 526명(투표율 95.6%)이 참여했다.



1차 투표에서 환산 득표수 기준 총 447표 중 과반수를 얻은 후보가 나오지 않아 상위 1·2위를 득표한 윤재웅 후보(39.4%, 175표)와 송건섭 후보(21.7%, 97표)를 대상으로 2차 결선 투표가 진행됐다.



2차 투표 결과, 윤 교수가 환산 득표수 총 442표 중 267.8표(60.6%)를 얻어 1위를 차지했으며, 송 교수는 174.2표(39.4%)를 얻어 2위에 올랐다.







경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구대는 제14대 총장후보자 선거 결과, 윤재웅 교수(기계자동차공학부)가 1위, 송건섭 교수(공공안전학부)가 2위를 차지했다고 20일 밝혔다.이번 선거에는 모두 7명(박영준, 이정호, 김동윤, 김시만, 우창현, 송건섭, 윤재웅)의 후보자가 출마했다.전체 유권자는 교원 374명, 직원 176명 등 총 550명이며 직원 투표수는 교원 총수(374명)의 24% 비율을 적용해 90표(반올림)로 환산 반영됐다. 이 중 1차 투표에는 527명(투표율 95.8%), 2차 투표에는 526명(투표율 95.6%)이 참여했다.1차 투표에서 환산 득표수 기준 총 447표 중 과반수를 얻은 후보가 나오지 않아 상위 1·2위를 득표한 윤재웅 후보(39.4%, 175표)와 송건섭 후보(21.7%, 97표)를 대상으로 2차 결선 투표가 진행됐다.2차 투표 결과, 윤 교수가 환산 득표수 총 442표 중 267.8표(60.6%)를 얻어 1위를 차지했으며, 송 교수는 174.2표(39.4%)를 얻어 2위에 올랐다.대구대 총장후보자추천위원회는 이번 선거에서 1, 2위를 차지한 윤 교수와 송 교수를 학교법인 영광학원 이사회에 제14대 총장 후보자로 추천할 예정이다. 학교법인 영광학원 이사회는 추천된 두 후보 중 1명을 제14대 총장으로 최종 선임하게 된다.경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지