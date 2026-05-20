조현 “나무호 피격체 드론 아닐 수도…조사 최종 단계”
조현 외교부 장관이 호르무즈 해협에서 발생한 나무호 피격과 관련해 “드론일 가능성이 조금 줄어든 것은 사실”이라며 조사가 막바지 단계에 접어들었다고 밝혔다. 공격 주체가 누구인지는 여전히 말을 아꼈다.
조 장관은 20일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 “파견된 인원들이 모든 잔해물을 가져와 면밀하게 검사하고 있다”며 “현재 거의 최종 단계”라고 말했다.
나무호를 공격한 비행체가 드론인지 미사일인지 묻는 질문에 조 장관은 “드론일 가능성이 조금 줄어든 것은 사실이지만 과학적 조사를 모두 마쳐봐야 한다”고 답했다.
조 장관은 또 나무호 피격이 미국 주도의 ‘프로젝트 프리덤’과 직접적인 연관성은 없다는 입장을 밝혔다.
그는 미국의 프로젝트 프리덤 작전 첫날 나무호가 피격된 것과 연관성이 있는지를 묻는 김준형 조국혁신당 의원의 질문에 “연관 지어 볼 수는 있지만 직접적인 관련이라고 단정 짓기는 어렵다”고 말했다.
조 장관은 최근 아바스 아라그치 이란 외교장관과의 통화를 언급하며 “‘당신들도 조사해보고, 필요하면 정확한 조사에 협조해 달라’는 뜻을 분명히 전달했다”고 밝혔다.
또 안철수 국민의힘 의원이 “미국이 발사 주체를 알고 있을 것”이라고 말하자, 조 장관은 “미국 측에 관련 정보 협력을 요청한 것으로 안다”고 답했다.
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