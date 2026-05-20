파업 리스크에 코스피 휘청…7200선 턱걸이 마감
20일 코스피 지수가 삼성전자 노조 총파업 리스크와 미국 국채금리 급등 등 대내외 악재가 겹치며 이틀 연속 하락해 7200선에서 장을 마쳤다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 62.71포인트(0.86%) 내린 7208.95에 거래를 마감했다. 지수는 장 초반 52.86포인트(0.73%) 오른 7324.52로 출발하며 상승세를 보였으나, 이내 하락 전환해 장중 한때 7053.84까지 밀리며 7000선을 위협받기도 했다.
최근 단기 급등에 따른 차익실현 매물이 쏟아진 데다, 미국을 비롯한 글로벌 국채금리의 상승, 코스피 시가총액의 27%를 차지하는 삼성전자의 총파업 돌입 소식이 투자 심리를 짓누르며 장중 최고점과 최저점의 차이가 270.68포인트에 달하는 극심한 변동성 장세가 연출됐다.
수급별로는 외국인이 2조9482억원을 순매도하며 10거래일 연속 ‘팔자’ 행진을 이어갔다. 이는 지난 3월 19일부터 4월 2일까지 기록한 11거래일 연속 순매도에 이어 올해 두 번째로 긴 매도세다.
반면 개인과 기관은 각각 1조7106억원, 1조1052억원을 순매수하며 물량을 받아냈다. 특히 개인 역시 10거래일 연속 순매수를 기록하며 올해 최장 매수 기록을 경신 중이다. 코스피200 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 3465억원, 281억원을 순매도한 반면, 기관은 3966억원을 사들였다.
이날 증시 변동성의 중심에는 삼성전자가 있었다. 삼성전자 노사가 끝내 타협점을 찾지 못하고 파업 수순에 들어가자 투자자들의 우려가 증시 전반의 약세로 번졌다.
삼성전자는 노조 파업 소식에 장중 한때 4.36%까지 급락하기도 했으나, 청와대가 유감을 표명하며 막판 노사 합의를 독려하는 입장을 낸 이후 낙폭을 만회해 결국 0.18% 오른 27만6000원에 강보합 마감했다. SK하이닉스는 전날과 동일한 174만5000원에 거래를 마쳤다.
미국발 긴축 우려도 악재로 작용했다. 19일(현지시간) 미국 30년 만기 국채 금리는 장중 5.197%까지 치솟아 2007년 이후 최고치를 경신했으며, 10년 만기물 역시 4.687%까지 오르는 등 상승세를 보였다.
여기에 20일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개를 앞두고 미 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 관측이 힘을 얻으면서 뉴욕증시 3대 지수도 일제히 하락 마감했다.
삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 코스피 시총 상위주들은 혼조세를 보였다. SK스퀘어(0.88%), 삼성전기(7.50%), HD현대중공업(6.35%) 등은 장 후반 상승 전환했으나, 현대차(-1.99%), LG에너지솔루션(-3.88%) 등은 하락했다.
업종별로는 장 초반 상승하던 통신(-0.36%)을 포함해, 보합 마감한 은행업을 제외한 전 업종이 하락했다. 전기·가스(-5.13%), 금속(-4.66%), 증권(-4.48%) 등의 낙폭이 두드러졌다.
한편, 코스닥 지수 역시 전 거래일보다 28.29포인트(2.61%) 내린 1056.07로 장을 마감했다. 외국인이 2030억원을 순매수했으나, 개인과 기관이 각각 573억원, 1309억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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