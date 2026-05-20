남녀 배구대표팀 출사표…“아시아선수권·AG 포디움이 목표”

왼쪽부터 남자 배구대표팀 주장 황택의(KB손해보험), 이사나예 라미레스 남자대표팀 감독, 차상현 여자대표팀 감독, 여자대표팀 주장 강소휘(한국도로공사). 연합뉴스

아시안게임은 명예 회복의 무대다. 남자대표팀은 20년 만, 여자대표팀은 12년 만의 금메달에 도전한다. 직전 항저우 대회에선 각각 7위와 5위에 그치며 동반 노메달 수모를 겪은 바 있다.