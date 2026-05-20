삼성전자 노조, 이재용 자택 인근서 500명 집회 연다
삼성전자 노조가 대규모 총파업을 예고한 21일, 노조와 주주단체가 이재용 삼성전자 회장 자택 인근에서 각각 집회를 연다.
20일 경찰에 따르면 삼성전자 초기업노조는 21일 오후 1시부터 3시까지 서울 용산구 한남동 리움미술관 인근 이 회장 자택 일대에서 약 500명 규모의 집회를 열겠다고 신고했다.
앞서 노조는 삼성전자와의 성과급 교섭이 최종 결렬되자 예정대로 총파업을 강행하겠다는 입장을 밝혔다.
주주단체도 같은 날 맞불 성격의 집회를 예고했다.
대한민국 주주운동본부는 21일 오전 10시부터 이 일대에서 집회를 열고 노조 총파업 반대 입장을 밝힐 예정이다. 약 30명이 모일 것으로 보인다.
이 단체는 보도자료를 통해 “영업이익 규모에 연동되는 성과급은 사법부가 ‘임금이 아니다’라고 확정한 영역”이라며 “오는 21일로 예고된 파업은 위법 파업”이라고 주장했다.
또 파업이 현실화할 경우 노조원 전원을 상대로 민사상 손해배상 청구 등 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.
다만 이날 오후 4시부터 김영훈 고용노동부 장관이 직접 주재하는 노사 간 추가 교섭이 경기고용노동청에서 진행되며 파업 직전 극적 타결 가능성도 거론된다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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