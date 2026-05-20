고양시, 적극행정 실천 공무원에 마일리지·포상금 지급
‘적극행정 마일리지’ 운영
적극행정 문화 확산 나서
경기 고양시가 공무원의 자율적 적극행정을 장려하기 위해 ‘적극행정 마일리지 제도’를 확대 운영한다.
고양시는 공직사회의 활력 제고와 시민 체감형 행정 실현을 위해 ‘2026년 적극행정 마일리지 제도’를 운영한다고 20일 밝혔다.
적극행정 마일리지 제도는 공무원이 자율적이고 능동적으로 업무를 추진할 수 있도록 적극행정 실적에 따라 마일리지를 부여하고, 누적 점수에 따라 포상금을 지급하는 제도다.
시는 지난 2024년 제도 도입 이후 총 204건의 적극행정 실적에 대해 566만원 상당의 마일리지를 지급하며 조직 내 적극행정 문화 확산에 힘써왔다.
마일리지는 적극행정 지원제도 활용, 적극행정 경진대회 참여, 국민권익위원회 적극행정 국민신청 수용 및 추진, 협업 활동 등 4개 항목과 7개 세부 기준에 따라 부여된다.
특히 올해는 지난해 12월 개정된 ‘지방공무원 적극행정 운영규정’의 공무원 보호 기조에 맞춰 적극행정 지원제도 활용에 대한 보상을 강화했다.
이에 따라 시는 공무원이 적극행정위원회 의견제시 제도를 활용할 경우 10만원, 사전컨설팅 제도를 활용할 경우 5만원의 마일리지를 지급할 계획이다.
이를 통해 공무원들이 감사 부담 없이 적극적으로 업무를 추진할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.
고양시는 실질적인 보상체계를 통해 직원들의 자발적인 참여를 유도하고, 시민이 체감할 수 있는 행정서비스 향상으로 이어질 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 “실질적인 보상을 통해 공무원들이 자율적이고 적극적으로 일할 수 있는 환경을 조성해 나갈 것”이라며 “공무원이 안심하고 적극행정을 실천할 수 있도록 제도적 지원을 지속 확대하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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