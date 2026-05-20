부산 연제구청장 민주·진보 단일후보에 진보당 노정현
18~19일 여론조사 경선 통해 후보 선출
부산 기초단체장 선거 유일한 야권 단일화
국민의힘 주석수 후보와 양자대결 구도
6·3 지방선거 부산 연제구청장 선거에 민주·진보 단일 후보로 진보당 노정현 후보가 선출됐다. 이에 따라 연제구청장 선거는 국민의힘 주석수 후보와 노 후보 간 양자 대결 구도로 재편됐다.
더불어민주당과 진보당 부산시당은 20일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 연제구청장 단일 후보로 노 후보를 확정했다고 밝혔다.
양당은 지난 18~19일 이틀간 민주당·진보당 지지층과 무당층을 대상으로 100% 여론조사 방식의 단일화 경선을 진행했다. 세부 득표율과 조사 수치는 공개하지 않았다.
앞서 노 후보와 민주당 이정식 후보는 경선 결과와 관계없이 승복하기로 합의한 바 있다.
노 후보는 이날 “민주·진보가 하나로 뭉쳤다”며 “연제 주민과 함께 반드시 승리하겠다”고 말했다. 이어 “선당후사의 결단으로 민주·진보 연대의 모범을 보여준 이 후보에게 감사드린다”고 밝혔다.
이 후보도 “경선 결과를 겸허히 받아들인다”며 “무너진 골목 경제를 살리고 민생을 바로 세우라는 주민 뜻을 받드는 데 개인적 아쉬움은 중요하지 않다”고 말했다. 또 단일화 결과에 승복하며 백의종군 의사를 밝혔다.
두 후보는 이날 기자회견에서 민주·진보 진영 연대의 필요성을 강조하며 이번 선거에서 힘을 모아 승리하겠다고 밝혔다.
연제구청장 선거는 이번 부산 기초단체장 선거에서 유일하게 야권 후보 단일화가 성사된 지역이다. 민주당과 진보당의 단일화로 연제구청장 선거 구도는 국민의힘 주석수 후보와 노 후보 간 일대일 대결로 압축됐다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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