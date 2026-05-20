아르테타, 새 시대 열었다…아스널 22년 만에 EPL 정상

미켈 아르테타 아스널 감독이 지난 19일(한국시간) 영국 런던 에미레이츠 스타디움에서 열린 번리와의 EPL 37라운드 경기에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

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오랜 침체기를 겪은 아스널은 2019년

아르테타 감독이 지휘봉을 잡으면서 다시 우승 경쟁에 뛰어들었다. 하지만 최근 3년 연속 막판 경쟁에서 밀리며 준우승에 머물렀다.

EPL 선수 출신으로는 최초로 EPL 우승 감독이 됐다. 스페인 출신으로도 1호다.

과르디올라 감독도 이날

“

”라며 축하를 보냈다.

아스널은 벵거 감독 시절인 2005-2006시즌 이후 20년 만에 UCL 결승에 올랐다. 아직 1886년 창단 이후 한 번도 우승컵 ‘빅이어’를 들어 올리지 못했다. 아스널이 유럽 대항전에서 우승한 건 1993-1994 UEFA 컵위너스컵이 마지막이다.