李 대통령, ‘구호선단 나포’ 이스라엘 작심비판 “도 너무 지나쳐”
이재명 대통령이 한국인을 비롯한 활동가들을 태운 채 팔레스타인 가자지구로 향하던 국제 구호선단을 나포한 이스라엘을 정면으로 비판했다. 비인도적 처사가 지나치다며 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 앞으로 발부된 국제형사재판소(ICC)의 체포영장을 거론하기도 했다.
이 대통령은 20일 국무회의에서 이스라엘군의 가자지구행 구호선단 나포와 관련해 “최소한의 국제 규범이라는 게 있는데 다 어기고 있다”며 “너무 비인도적이고 심하다”고 지적했다.
이 대통령은 중동 전쟁 관련 비상대응방안을 보고한 김진아 외교부 2차관에게 나포 사태 관련 설명을 요구하면서 “(나포의) 법적 근거가 무엇인가. 거기가 이스라엘 영해인가”라고 물었다. 이어 “가자지구는 이스라엘과 관계없는 데 아닌가. 이스라엘의 주권을 침해하거나 했느냐는 말”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 “교전국끼리 어떻게 하는 거야 우리가 관여할 바 아닌데, 지원 혹은 자원봉사를 가겠다는 제3국 선박을 나포·체포·감금했다는데 이게 타당한 일인가”라고도 반문했다. 위성락 국가안보실장이 ‘가자지구에 대한 출입 통제 차원’이라는 이스라엘 측 입장을 설명하고 별도로 보고하겠다고 하자 이 대통령은 “하여튼 원칙대로 하라. 너무 많이 인내했다”며 “도가 지나쳐도 너무 지나치다”고 강조했다.
이날 국무회의에서는 네타냐후 총리에 대한 직접적 언급도 나왔다. 앞서 ICC는 가자지구에서 벌어진 전쟁범죄 등을 이유로 들어 2024년 11월 네타냐후 총리에 대한 체포영장을 발부했는데, 이 점을 거론한 것이다.
이 대통령은 “ICC에서 어쨌든 전범으로 인정돼 체포영장이 발부돼 있는 것 아닌가”라고 지적했다. 또 “유럽 거의 대부분 국가가 자국 내로 들어오면 네타냐후 총리를 체포하겠다고 발표하지 않았나”라며 “우리도 판단을 해보자”고 말했다. 이에 위 실장은 “검토해보겠다”고 답했다.
이 대통령은 나포 선박에 한국인 활동가가 타 있다는 점을 강조했다. 그는 “우리 국민을 잡아갔으니까 하는 얘기 아닌가. (활동가들이) 정부 방침, 권고를 안 따른 것은 우리 내부의 문제고 여하튼 우리 국민을 국제법적으로 타당하지 않은 사유로 잡아간 것”이라고 말했다.
앞서 이스라엘군은 가자지구로 향하던 ‘글로벌 수무드’ 구호선단 소속 선박을 나포했다. 구호단체 측은 총 48척이 나포됐다고 밝혔다. 해당 선단에는 한국인 활동가를 포함해 전세계 39개국 426명이 탑승한 것으로 알려졌다.
로이터 통신 등 외신은 해당 선단의 실시간 송출 영상을 토대로 이스라엘군이 일부 선박을 향해 총격을 가했다고도 보도했다. 이스라엘 측은 실탄을 사용하지 않았으며 시위대가 아닌 선박을 겨냥했다고 해명했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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