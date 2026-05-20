노령연금 함께 받는 부부 93만쌍 돌파…부부 합산 최고액 554만원
月평균 합산연금액 120만원
“연금 임의가입 등 영향”
노령연금을 함께 받는 부부가 93만쌍을 넘어섰다. 과거보다 여성의 경제활동 참여가 확대되고 소득이 없어도 국민연금에 임의가입하는 사례가 늘어난 것이 영향을 미쳤다는 분석이다.
보건복지부는 21일 ‘부부의 날’을 맞아 2026년 5월 기준 노령연금 부부 동시 수급자가 93만853쌍(186만명)으로 집계됐다고 밝혔다. 전체 노령연금 수급자 가운데 28.5%가 부부인 것이다.
부부 수급자는 2020년 42만8000쌍에서 2022년 62만5000쌍, 2024년 78만3000쌍으로 꾸준히 늘었고, 이달 최초로 93만쌍을 돌파했다. 2020년 대비 2배 이상 증가한 수치다. 복지부는 여성의 연금 가입 이력 확보가 부부 수급자 증가를 이끈 것으로 해석했다.
실제로 여성 임의가입자는 2005년 2만명에서 2020년 30만8000명으로 증가하고, 10년 이상 가입자 중 여성 비율도 2018년 31.8%에서 2024년 40.3%로 상승했다.
부부 합산 평균 연금액은 올해 5월 기준 월 120만원으로 2020년(81만원) 대비 약 1.5배 늘었다. 구간별로는 100만원 미만이 42만2226쌍으로 가장 많고, 100만~200만원이 40만6593쌍, 200만~300만원이 9만5398쌍 순이다.
300만원 이상 받는 부부는 6636쌍으로 2020년 70쌍에서 약 95배 급증했다. 400만~500만원 수급 부부도 442쌍, 500만원 이상은 5쌍으로 집계됐다. 갈수록 부부의 연금액 수준이 점점 높아지는 추세다.
국민연금의 특성상 가입 기간이 길수록 연금액 수준도 높아지는데, 실제 300만~400만원을 받는 부부의 평균 합산 가입 기간은 670개월로 100만원 미만 수급 부부보다 2.3배 길었다.
부부 합산 최고 연금액은 554만원으로 총 가입 기간이 677개월에 달했다. 연금을 늦게 받는 대신 수령액이 높아지는 연기 수급을 5년 신청한 사례로, 남편은 333개월 가입해 265만원, 아내는 344개월 가입해 289만원을 각각 받고 있다.
복지부 관계자는 “부부가 함께 쌓은 국민연금은 안정적인 노후를 위한 든든한 버팀목이 될 것”이라며 “임의가입 등 국민연금 제도를 잘 활용해 부부가 함께 미래를 설계해 나가길 기대한다”고 밝혔다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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