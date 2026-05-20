대법, ‘SG발 주가폭락’ 라덕연 파기환송…“CFD 주문도 시세조종”
SG(소시에테제네랄) 증권발 주가 폭락 사태의 주범으로 지목된 라덕연씨가 항소심 판단을 다시 받게 됐다. 차액결제거래(CFD) 계좌를 이용한 주식주문도 시세조종성 주문으로 이어진 만큼 유죄가 인정돼야 한다는 취지다.
대법원 3부(주심 노경필 대법관)는 20일 자본시장법 위반 등 혐의로 기소된 라씨 상고심에서 징역 8년, 벌금 1456억원, 추징금 1815억원을 선고한 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.
라씨 일당은 2019년 5월부터 2023년 4월까지 투자자 명의 계좌 등을 이용해 8개 상장사 주가를 띄워 7305억원 상당의 부당이득을 얻은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 적발된 주가조작 규모로는 사상 최대였다.
1심은 라씨에게 징역 25년과 벌금 1465억원, 추징금 1945억원을 선고했다. 그러나 2심은 시세조종 혐의 계좌 중 다수는 실제 라씨 조직에 위임된 계좌인지 입증되지 않았고, CFD 계좌를 이용한 주문은 자본시장법상 시세조종행위에 해당하지 않는다며 징역 8년으로 형량을 대폭 낮췄다.
대법원은 CFD 계좌 이용 주문에 대한 2심 판단에 잘못이 있다고 봤다. 대법원은 라씨 일당이 CFD 계좌를 이용한 주문이 실제 상장증권 매매 주문으로 이어질 수 있었다는 점을 인식하고 있었다며 자본시장법 위반에 해당한 것으로 판단했다.
이에 따라 라씨는 2심 판단을 다시 받게 됐다. 2심에서 징역형의 집행유예를 선고받은 라씨 측근 변모씨와 안모씨도 다시 2심 재판을 받는다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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