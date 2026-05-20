‘청라하늘대교’에 자물쇠 채운 軍… 인천경제청 “철거하라”

지난 7일 문을 연 인천 서구 청라하늘대교 관광시설인 해상데크 출입문이 군 당국이 설치한 쇠사슬과 자물쇠로 통제되고 있다. 사진은 지난 16일 자물쇠가 채워진 출입문을 피해 쪽문을 통행하는 시민들의 모습. 연합뉴스

원거리용

1대와 중·근거리용 2대, 감시용 드론 등을 배치하려 했다.

하지만 해외 수입 일정이 늦어지면서 7월 30일쯤 납품이 모두 가능한 상황으로 파악됐다.

군 당국의 통제 탓에 시민들은 청라하늘대교 관광시설 이용에 불편을 겪고 있다. 전망대를 이용하려면 해상데크가 아닌 교량 상부에 설치된 자전거도로 겸용 인도를 이용해야 하기 때문이다.

12일에는 해상데크가 시유지라는 사실을 알리면서 잠금장치를

불법 시설물로 규정하고

철거하지 않으면 행정대집행을 하겠다는 내용의 공문도 전달했다.

현재는 군 당국이 협의 없이 잠금장치를 설치했다는 것을 알리고자 출입문에 ‘군부대 임의 시건 중’이라고 적힌 안내문을 부착한 상태다.

그러나 군 당국은

지방자치단체가 군부대 부지 포함 지역에 도시계획시설을 설치할 때 미리 국방부 장관과 협의해야 한다’는

국방·군사시설 사업에 관한 법률을 근거로 적법하게 통제 중이라며 물러서지 않고 있다.

일대가 해안 경계 작전 지역이며 2016년 설계 단계부터 작전에 필요한 시설

·장비를 설치하기로 한 이행 조건을 인천경제청이 지켜야 한다는 주장이다.