FA 최대어 변준형, 정관장에 남는다…보수 총액 8억원
올해 프로농구 KBL의 자유계약선수(FA) 최대어로 꼽혔던 가드 변준형이 원소속팀 정관장에 남는다. 정관장은 변준형과 박지훈, 문유현 등을 중심으로 한 ‘가드 군단’ 전력을 유지한 채 다음 시즌 준비에 나서게 됐다.
정관장 구단은 20일 변준형과 계약기간 3년, 보수 총액 8억원에 FA 계약을 체결했다고 밝혔다. 변준형은 “신뢰를 보내주신 구단과 감독님께 감사드린다. 좋은 조건을 제안해 주셔서 기쁜 마음으로 계약을 결정했다”며 “이번 결정이 있기까지 기다려주시고 항상 응원해주시는 팬분들께 더 큰 감동과 승리를 드리도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.
2018년 신인 드래프트 전체 2순위로 정관장에 입단한 변준형은 데뷔 시즌 29경기에 나와 평균 8.3점 2어시스트 1.7리바운드를 올리며 신인왕을 차지했다. 2020-2021시즌과 2022-2023시즌에는 팀의 챔피언결정전 우승에 기여했다.
리그를 대표하는 공격형 가드로 자리매김한 변준형은 올해 FA 시장에서 가장 관심을 끈 선수였다. 변준형은 지난 시즌 37경기에서 10.4점 4어시스트 2.9리바운드로 활약하며 정관장의 정규리그 2위 등극을 이끌었다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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