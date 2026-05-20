“전운소를 혁파하라”…동학농민혁명 특별전 개막

정읍 황토현 기념관서 9월 6일까지

세곡 수탈과 민중 저항의 역사 조명

2026년도 기획특별전 ‘전운소를 혁파하라-세곡을 둘러싼 사람들의 이야기’ 포스터. 동학농민혁명기념재단 제공

동학농민혁명의 주요 개혁 요구였던 ‘전운소 혁파’의 역사적 의미를 조명하는 특별전이 열린다.



동학농민혁명기념재단은 전북 정읍시 황토현 동학농민혁명기념관 1층 기획전시실에서 2026년도 기획특별전 ‘전운소를 혁파하라-세곡을 둘러싼 사람들의 이야기’를 개막했다고 20일 밝혔다. 전시는 오는 9월 6일까지 이어진다.



이번 전시는 동학농민혁명의 발발 배경을 세곡 징수와 운반을 둘러싼 경제 구조의 모순 속에서 살펴보는 데 초점을 맞췄다.



전운소는 1883년 조선 정부가 전국의 세곡 징수와 운반, 납부를 일원화하기 위해 설치한 국가 기구다. 하지만 운영 과정에서 관리들의 횡포와 수탈이 이어지면서 민중의 반발을 불렀다.



당시 사료인 ‘동도문변’에는 “호남의 난리는 전운사 조필영에서 시작되었고, 조병갑이 그 중간이며, 이용태가 그 마지막”이라는 기록이 남아 있다. 전봉준 장군도 ‘전봉준판결선고서’에 기록된 개혁 요구안 가운데 전운소 혁파를 가장 먼저 앞세운 것으로 전해진다.







또 최하층 계급인 칠천반을 비롯해 지역 현감과 향교 재장, 무관 등 다양한 계층이 동학농민혁명에 참여한 사실도 소개한다.



이를 통해 동학농민혁명이 단순한 농민 봉기를 넘어 폭넓은 계층이 참여한 사회 개혁 운동이었다는 점을 짚는다.



전시는 모두 4부로 구성됐다. ‘조선의 세금 제도와 세곡선’, ‘조선 후기 전국의 주요 조창과 전라도 조창’, ‘조운업 종사자의 업무와 천역화’, ‘전운소를 둘러싼 갈등 상황’ 순으로 세곡을 둘러싼 민중의 삶과 저항을 다룬다.



재단 관계자는 “이번 전시는 동학농민군이 왜 전운소 혁파를 외쳤는지, 그 속에 담긴 민중의 삶과 개혁 의지를 확인할 수 있는 자리”라고 말했다.



전시는 무료로 관람할 수 있다.



정읍=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 동학농민혁명의 주요 개혁 요구였던 ‘전운소 혁파’의 역사적 의미를 조명하는 특별전이 열린다.동학농민혁명기념재단은 전북 정읍시 황토현 동학농민혁명기념관 1층 기획전시실에서 2026년도 기획특별전 ‘전운소를 혁파하라-세곡을 둘러싼 사람들의 이야기’를 개막했다고 20일 밝혔다. 전시는 오는 9월 6일까지 이어진다.이번 전시는 동학농민혁명의 발발 배경을 세곡 징수와 운반을 둘러싼 경제 구조의 모순 속에서 살펴보는 데 초점을 맞췄다.전운소는 1883년 조선 정부가 전국의 세곡 징수와 운반, 납부를 일원화하기 위해 설치한 국가 기구다. 하지만 운영 과정에서 관리들의 횡포와 수탈이 이어지면서 민중의 반발을 불렀다.당시 사료인 ‘동도문변’에는 “호남의 난리는 전운사 조필영에서 시작되었고, 조병갑이 그 중간이며, 이용태가 그 마지막”이라는 기록이 남아 있다. 전봉준 장군도 ‘전봉준판결선고서’에 기록된 개혁 요구안 가운데 전운소 혁파를 가장 먼저 앞세운 것으로 전해진다.전시는 세곡 운반을 맡았던 조군의 삶도 함께 다룬다. 국가의 천대와 노동 착취 속에 놓였던 조군들이 동학농민군의 주체로 혁명에 참여하게 된 과정을 입체적으로 보여준다.또 최하층 계급인 칠천반을 비롯해 지역 현감과 향교 재장, 무관 등 다양한 계층이 동학농민혁명에 참여한 사실도 소개한다.이를 통해 동학농민혁명이 단순한 농민 봉기를 넘어 폭넓은 계층이 참여한 사회 개혁 운동이었다는 점을 짚는다.전시는 모두 4부로 구성됐다. ‘조선의 세금 제도와 세곡선’, ‘조선 후기 전국의 주요 조창과 전라도 조창’, ‘조운업 종사자의 업무와 천역화’, ‘전운소를 둘러싼 갈등 상황’ 순으로 세곡을 둘러싼 민중의 삶과 저항을 다룬다.재단 관계자는 “이번 전시는 동학농민군이 왜 전운소 혁파를 외쳤는지, 그 속에 담긴 민중의 삶과 개혁 의지를 확인할 수 있는 자리”라고 말했다.전시는 무료로 관람할 수 있다.정읍=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지