삼전 “총파업해도 안전·보안 인력은 출근해야”…노조에 공문
삼성전자 노사가 총파업을 앞두고 막판 협상에 나선 가운데 회사 측이 노조에 “안전·보안 업무 대상자는 정상 출근해달라”는 취지의 협조를 공식 요청했다. 법원이 일부 필수 인력의 업무 유지 필요성을 인정하면서, 총파업 기간에도 7000명 넘는 직원은 현장에 투입될 전망이다.
21일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 초기업노조와 전국삼성전자노동조합(전삼노)에 공문을 보내 “쟁의행위 기간에도 안전업무와 보안작업이 평상시 수준으로 수행될 수 있도록 일 단위 근무표를 수립하고 있다”고 밝혔다.
이어 “금일중 작성된 근무표에 따라 대상자들에게 출근할 수 있도록 개별 안내할 예정”이라며 “노조도 조합원들에게 ‘근무표에 따라 출근 안내를 받은 조합원은 일정에 맞게 정상 출근해달라’는 내용을 안내해달라”고 요청했다.
삼성전자는 총파업 과정에서 발생할 수 있는 안전사고와 생산 차질 등을 최소화하기 위해 법원에 위법쟁의행위 금지 가처분을 신청했다. 법원이 가처분 신청에서 회사 측의 주장을 대부분 받아들이면서 총파업 기간에도 근로자 7087명은 안전업무와 보안작업에 투입돼야 한다.
삼성전자에 따르면 일 단위 필요 인원은 가처분 신청 기준 총 7087명이다. 안전업무 2396명, 보안작업 4691명 등이다.
전삼노는 같은 날 “법원 결정에 따라 해당 대상자가 파업에 참여해 업무가 중단될 경우, 사측은 징계와 손해배상 등 법적 책임을 물을 가능성이 크다”며 “21일부터 시작되는 쟁의행위 기간 중 본인 근무표에 따라 정상 근무해달라”고 지침을 내렸다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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