광주서 거세진 ‘탈벅’… 5·18단체, 정용진 회장 고발

“민주화운동 교묘하게 희화화해”

신세계백화점 앞 항의 집회도

20일 광주 서구 광천동 신세계백화점 앞에서 국민주권사수광주전남민주시민연대 관계자들이 스타벅스 '5·18 탱크데이' 프로모션 관련 신세계그룹을 규탄하는 피켓 시위를 하고 있다. 연합뉴스

신세계그룹 계열사인 이마트 광주점 앞에서

스타벅스코리아 규탄 집회를 열겠다는 단체도 있다.

부적절한 표현 사용에 대해 광주시민과 박종철 열사 유가족 등에게 사죄한다는 내용이 포함됐다.

광주의 한 스타벅스 매장에 20일 '5·18 탱크데이' 프로모션 논란에 관한 사과문이 붙어 있는 모습. 연합뉴스

정황에 대해 내사에 착수했다. 전날 오전 5·18기념재단 홈페이지는 다수의 출처 불명 IP가 반복 접속을 시도하는 등 서버 마비를 유도한 것으로 의심되는 디도스 공격 정황이 포착됐다.

광주경찰청 사이버범죄수사대는 재단으로부터 로그 기록과 자체 분석 자료 등을 제출받아 실제 디도스 공격이 있었는지 등을 확인할 방침이다. 경찰 관계자는 “디도스 공격 여부를 면밀히 조사할 것”이라고 말했다.