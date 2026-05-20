부산경찰, ‘경계강화’ 돌입… 지방선거 총력 경비체제
24시간 선거경비통합상황실 운영
후보자 밀착 신변보호·유세장 안전 강화
투·개표소 경비 및 투표함 호송 총력
부산경찰이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거경비통합상황실을 설치하는 등 본격적인 선거 치안 체제에 돌입했다.
부산경찰청은 20일 부산경찰청과 지역 16개 경찰서에 선거경비통합상황실을 설치하고 24시간 상황 대응 체계를 운영한다고 밝혔다. 상황실은 선거일인 6월 3일 개표 종료 때까지 운영된다.
경찰은 주요 인사와 선거 후보자 신변 보호를 비롯해 유세 현장 인파 관리, 투표소·개표소 경비, 투표함 회송 호송 등의 임무를 수행할 계획이다.
특히 유세 현장에서 발생할 수 있는 돌발 행위와 테러 가능성에 대비해 후보자 전담 신변 보호 인력을 확대 배치하기로 했다.
경찰은 선거운동 시작일인 21일부터 ‘경계 강화’를 발령하고 사전 투표 기간에는 ‘방호 비상’, 선거 당일 오전 6시부터 개표 종료 때까지는 최고 수준 비상근무인 ‘갑호 비상’을 발령할 방침이다. 갑호 비상시에는 가용 경찰력 100%까지 동원할 수 있다.
또 선거관리위원회와 협조해 투·개표소 안전 점검을 시행하고 112 연계 순찰과 경찰관 배치를 통해 우발 상황 발생에 대비할 계획이다.
부산경찰청 관계자는 “선거관리위원회와 소방 등 유관기관과 긴밀한 공조 체계를 구축해 시민들이 안심하고 투표권을 행사할 수 있도록 선거 치안 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사