경기대, 방송인 김성환에 명예경영학박사 학위 수여

50여 년간 대중문화 발전 기여 및 노인의료나눔재단 등 사회공헌 공로 인정

19일 경기대학교 서울캠퍼스에서 열린 학위수여식에서 명예경영학박사 학위를 받은 방송인 김성환(왼쪽에서 세번째) 씨가 학위증서를 들고 기념사진 촬영을 하고 있다. (사진=경기대)

경기대학교(총장 이윤규)는 19일 오후 서울캠퍼스에서 방송인 김성환에게 명예경영학박사 학위를 수여했다고 밝혔다.

경기대에 따르면 김성환은 50여 년간 연기, 가요, 예능 등 대중예술 전반을 아우르며 한국 대중문화사의 기틀을 다지는 데 기여한 공로를 인정받았다. 특히 경기대 문화예술대학원 석사 학위를 취득하고 영상예술학과 박사과정을 이수하는 등 끊임없는 학구열을 보여왔다.

또한, 재단법인 노인의료나눔재단 이사장, 경찰청 명예총경 및 서울경찰청 홍보대사로 활동하며 사회적 약자를 돌보고 공익 가치를 실현해 온 점이 경기대의 건학이념인 '진(眞)·성(誠)·애(愛)'와 일치한다는 평가를 받았다.

이날 학위수여식에는 경기학원 손율 이사장과 이윤규 총장을 비롯한 교내 주요 보직자, 문화예술계 및 정·관계 인사들이 대거 참석했다.

김성환은 “모교인 경기대학교에서 명예박사 학위를 받게 되어 매우 영광스럽다”며 “앞으로도 대중문화 발전과 소외된 이웃을 위한 나눔 활동에 더욱 정진하겠다”고 소감을 전했다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기대학교(총장 이윤규)는 19일 오후 서울캠퍼스에서 방송인 김성환에게 명예경영학박사 학위를 수여했다고 밝혔다.경기대에 따르면 김성환은 50여 년간 연기, 가요, 예능 등 대중예술 전반을 아우르며 한국 대중문화사의 기틀을 다지는 데 기여한 공로를 인정받았다. 특히 경기대 문화예술대학원 석사 학위를 취득하고 영상예술학과 박사과정을 이수하는 등 끊임없는 학구열을 보여왔다.또한, 재단법인 노인의료나눔재단 이사장, 경찰청 명예총경 및 서울경찰청 홍보대사로 활동하며 사회적 약자를 돌보고 공익 가치를 실현해 온 점이 경기대의 건학이념인 '진(眞)·성(誠)·애(愛)'와 일치한다는 평가를 받았다.이날 학위수여식에는 경기학원 손율 이사장과 이윤규 총장을 비롯한 교내 주요 보직자, 문화예술계 및 정·관계 인사들이 대거 참석했다.김성환은 “모교인 경기대학교에서 명예박사 학위를 받게 되어 매우 영광스럽다”며 “앞으로도 대중문화 발전과 소외된 이웃을 위한 나눔 활동에 더욱 정진하겠다”고 소감을 전했다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지