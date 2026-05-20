왕관 벗고 ‘옆집 언니’로…유튜브서 제2의 전성기 맞은 베테랑들

가수 효연의 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’ 캡처

가수 효연의 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’ 썸네일

유튜브 채널 ‘숙스러운 미숙씨’

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’

'핑계고'에 출연한 배우 전지현

유튜브의 달라진 위상은 톱스타들의 홍보 전략에서도 확인된다. 방탄소년단(BTS)은 지상파 예능 대신 기안84의 ‘인생84’, 정재형의 ‘요정식탁’, 이수지의 ‘랑데뷰미용실’

컴백 후 첫 창구로 선택했다.