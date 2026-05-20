지하철역 ‘스티커’로 도배한 전장연 대표, 재물손괴 벌금형 확정
지하철역에 장애인 이동권 보장을 요구하는 스티커 수백장을 붙여 재물손괴 혐의로 재판에 넘겨진 전국장애인차별철폐연대(전장연) 활동가들에게 벌금형이 확정됐다.
대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 20일 폭력행위처벌법 위반(공동재물손괴 등) 혐의로 기소된 박경석 전장연 상임공동대표에게 벌금 300만원을 선고한 원심판결을 확정했다. 함께 기소된 권달수 상임공동대표와 문애린 활동가는 각각 벌금 100만원이 확정됐다.
박 대표 등은 2023년 2월 13일 서울 삼각지역 4호선 승강장 벽면과 바닥에 장애인 이동권 보장을 요구하는 내용의 스티커 수백장을 부착했다. 가로 30㎝, 세로 20㎝ 크기의 스티커에는 ‘장애인도 이동하고, 교육받고, 노동하며 지역사회에서 건강하게 함께 살자’ ‘오세훈 서울시장 UN 탈시설가이드라인 준수!’ 등의 문구가 기재됐다. 검찰은 이런 행위가 서울교통공사의 재물을 훼손한 것으로 보고 박 대표 등을 재판에 넘겼다.
1심 재판부는 무죄를 선고했다. 재판부는 “피고인들의 행위가 이 사건 승강장의 효용을 해할 정도에 이르렀다고 인정하기 어렵다”고 판단했다.
하지만 항소심에서는 결론이 완전히 뒤집혔다. 2심 재판부는 이들의 행위가 형법에서 규정하고 있는 사회상규에 위배되지 않는 정당행위에 해당하지 않는다고 판단했다.
2심 재판부는 피고인들이 벽면과 기둥 빈틈에 도배하듯 수백장의 스티커를 부착해 지하철 이용객들이 안내표시를 찾는 데 불편함을 겪었을 것으로 봤다. 뿐만 아니라 스티커 제거를 위해 서울교통공사 직원이 약 30명가량 투입돼 이틀간 주·야간 작업을 진행해야 했던 점, 스티커의 접착제 성분이 남아 이를 제거하기 위한 약품을 사용해야 했던 점, 끌 등의 도구를 사용하다가 다치는 경우가 있었던 점 등을 정당행위에 해당하지 않는 근거로 들었다.
이에 재판부는 “다른 합법적인 수단과 방법을 강구하지 않은 채 수백장의 스티커를 벽면과 바닥에 도배하듯 부착했어야 할 긴급성이나 불가피성, 상당성이나 보충성이 인정된다고 보기 어렵다”며 피고인들에 벌금형을 선고했다.
대법원은 “원심의 유죄 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 ‘폭력행위 등 처벌에 관한 법률’ 위반죄의 성립, 정당행위에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다”며 피고인들의 상고를 기각했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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