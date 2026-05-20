5·18 ‘탱크데이’ 후폭풍…‘서재페’도 스벅 부스 뺐다
오는 22일 개막하는 ‘제18회 서울재즈페스티벌 2026’(서재페)에서 예정됐던 스타벅스 브랜드 부스 운영이 취소됐다. 스타벅스의 ‘5·18 폄훼 논란’ 여파가 영향을 미친 것으로 풀이된다.
서재페 주최사인 프라이빗 커브는 20일 공식 소셜미디어를 통해 “5월 22일부터 24일까지 행사 기간 동안 스타벅스 부스는 운영하지 않게 됐다”며 “관객 여러분의 양해를 부탁드린다”고 밝혔다.
주최 측은 별도의 취소 이유를 설명하지 않았다. 다만 업계에서는 최근 스타벅스를 둘러싼 논란이 영향을 끼친 것으로 보고 있다.
스타벅스는 지난 18일 5·18 민주화운동 46주년 기념일에 군용 전차를 연상시킨다는 지적을 받은 ‘탱크데이’ 프로모션을 진행해 비판을 받았다. 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 “역사 인식이 부족하다”는 반응과 함께 불매 움직임까지 확산했다.
논란이 커지자 스타벅스는 해당 이벤트를 즉각 중단하고 공식 사과문을 발표했다. 이후 대표 해임 등 인사 조치도 단행하며 수습에 나섰다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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