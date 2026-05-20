“206억 ‘감사의 정원’ 논란”… 서울시의원, 광화문서 1인 시위
김기덕 서울시의원, “절차·예산 집행 모두 문제… 전형적 전시행정” 비판
“시민 공감 없는 사업 반복 안 돼”…12대 의회서 전면 검증 예고
서울시의회 김기덕 의원(더불어민주당·마포4)이 지난 19일 서울 광화문광장 ‘감사의 정원’ 앞에서 1인 피켓 시위에 나섰다. 서울시의 사업 추진 절차와 예산 집행 투명성 문제를 지적하고 나선 것이다. 지난 12일 준공식이 열린 지 일주일 만이다.
광화문광장에 건립된 감사의 정원은 오세훈 서울시장의 민선 8기 역점 사업이다. 총 206억 원을 들여 6·25 전쟁 참전 23개국을 상징하는 높이 6.25 m의 검은 화강암 조형물을 세웠다. 사업 초기부터 논란이 끊이지 않았다.
시민단체 한글문화연대가 서울시민 504명을 대상으로 조사한 결과 60.9%가 감사의 정원에 반대했다. 국토교통부는 지난 3월 도시관리계획 변경과 실시계획 인가 등 필수 행정 절차를 거치지 않았다며 공사 중지를 명령하기도 했다.
김 의원은 20일 “감사의 정원은 광화문광장의 역사성·공간적 상징성과 조화를 이루지 못한 채 추진된 전형적인 전시행정”이라며 “막대한 시민 혈세가 투입됐음에도 정책 결정 과정이 지나치게 일방적으로 진행됐다”고 질타했다. 시의회와의 소통 없이 사업이 강행됐다는 점도 지적했다.
정치권에서는 감사의 정원 백지화 가능성도 거론되고 있다. 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오 전 성동구청장은 반대 여론이 높을 경우 감사의 정원을 철거하거나 다른 장소로 이전할 수 있다는 입장을 밝혔다. 6·3 지방선거 이후 사업의 향방이 불투명한 상황이다.
김 의원은 제12대 서울시의회가 출범하면 이 사업 전반을 철저히 검증하겠다고 밝혔다. “예산 낭비 요소를 세밀하게 점검하고 시민 공감 없는 전시성 사업이 반복되지 않도록 살펴보겠다”고 말했다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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