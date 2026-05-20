광주 삼거동 자원회수시설 후보지 결국 취소…‘위장전입’ 확인
주민동의율 50% 기준 미달
공모요건 ‘미충족’ 최종 판단
광주광역시는 20일 자원회수시설(소각장) 입지선정위원회 제22차 회의를 열고 광주광역자원회수시설 입지 최적후보지로 선정됐던 광산구 삼거동 일원에 대해 후보지 자격 취소를 결정했다고 이날 밝혔다.
입지선정위원회는 최근 검찰 수사 결과로 드러난 위장 전입 등 주민등록법 위반 사실을 바탕으로, 당초 공모요건을 충족하지 못하게 된 삼거동 최적후보지의 자격을 심의·의결을 거쳐 최종 취소했다.
당초 진행된 3차 공모의 핵심 요건은 ‘부지경계 경계 300m 이내 실제로 거주하는 주민등록상 세대주 50% 이상의 주민동의율’이었다. 그러나 광주시는 최근 검찰 수사를 통해 위법하게 등록된 주민등록 사항이 확인되면서, 이를 제외한 실제 주민동의율은 기존 54.5%에서 47.3%로 떨어져 결국 공모 최소 기준치인 50%를 넘지 못 했다고 설명했다.
후보지 취소 결정이 내려지면서 자원회수시설 입지 선정은 원점에서부터 다시 이뤄질 전망이다.
정미경 광주시 자원순환과장은 “공모의 가장 핵심적인 요건이 훼손된 만큼 입지선정위원회의 의결에 따라 최적후보지 자격 취소를 결정하게 됐다”며 “이번 취소 처분에 따른 행정절차를 신속히 마무리한 뒤 향후 후속 추진방안을 긴밀히 논의할 계획”이라고 말했다.
앞서 광주지검은 지난 7일 조직적 허위 전입을 주도해 행정 업무를 방해한 혐의(주민등록법 위반 및 위계에 의한 공무집행방해 등)로 광주시립제1정신요양병원 이사장 A씨 등 8명을 불구속 기소했다. 범행 일체를 자백하고 가담 정도가 경미한 4명은 기소유예 처분했다.
이들은 2024년 광주 광산구 삼거동 소각장 후보지 인근에 위치한 광주시립제1요양정신병원 기숙사 등으로 주소지를 옮긴 뒤 소각장 건설에 동의한 것으로 드러났다. 이후 실사 과정에서 담당 공무원을 상대로 “위장전입을 하지 않았다”며 거짓말을 한 것으로 확인됐다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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