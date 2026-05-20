포항시, 드론특별자유화구역 지정 도전…“미래모빌리티 거점 구축”
경북 포항시가 미래모빌리티 산업육성과 드론 실증 기반 구축을 위해 국토교통부 ‘드론특별자유화구역’ 지정 공모에 나선다.
포항시는 20일 ‘드론특별자유화구역 기본계획 수립 용역’에 착수하고, 올해 하반기 예정된 제4차 지정 공모 대응을 위한 실행계획 마련에 들어갔다고 밝혔다.
드론특별자유화구역은 드론 비행 관련 규제를 완화해 실제 환경에서 기술 실증과 사업화를 지원하는 제도로, 드론 산업 상용화 기반 마련을 위한 핵심 정책으로 추진되고 있다.
시는 지난해 수립한 ‘미래모빌리티 산업 육성 중장기 마스터플랜’에서 드론특별자유화구역과 드론실증도시 구축을 주요 전략 과제로 제시한 바 있다. 이번 공모 참여는 해당 전략을 구체화하는 후속 조치다.
이번 용역에서는 포항의 지역 특성을 반영한 드론 실증모델 발굴과 대상 공역 설정, 참여기업 및 기관 협력체계 구축, 안전관리 및 운영계획 수립 등이 중점 추진된다.
특히 해안과 산업단지, 산림 등 다양한 지형과 산업환경을 활용해 산불 예방 감시와 재난·재해 모니터링, 해안 안전관리, 드론쇼 등 지역 특화형 드론 활용 모델을 발굴할 계획이다.
시는 이를 기반으로 공공서비스 분야에서 드론 활용도를 높이고 향후 드론실증도시 등 후속 정부 공모사업에도 적극 참여해 미래모빌리티 산업기반을 지속적으로 확장할 방침이다.
포항시 관계자는 “포항의 산업·지리적 강점을 활용한 차별화된 드론 실증모델을 발굴해 미래모빌리티 산업 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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