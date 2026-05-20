포항시, RIST 인큐베이팅센터 7월 본격 운영
경북 포항시가 첨단 제조 스타트업 육성을 위한 핵심 인프라를 구축하고 본격 운영에 들어간다.
포항시는 20일 포항산업과학연구원(RIST) 내에 조성된 ‘RIST 첨단제조인큐베이팅센터’를 방문해 운영 준비 상황과 제조 인프라 구축 현황을 점검했다고 밝혔다.
시는 지난 3월 준공한 센터의 시설과 입주기업 지원 체계, 향후 운영 방향을 종합적으로 확인했다. 오는 7월 본격 운영에 들어간다.
센터는 신소재·바이오 등 첨단 제조 분야 스타트업을 대상으로 기술 검증부터 파일럿 생산, 초도 양산 단계까지 지원하는 전문 인큐베이팅 시설이다. RIST와 중소벤처기업부, 포항시, 경상북도, 포스코그룹이 민관협력형 사업으로 추진했다.
연면적 4074㎡, 지상 2층 규모로 조성된 센터에는 최대 52m 길이의 확장형 대형 제조실과 1만 클래스 클린룸, 7종 가스 중앙공급 시스템 등 첨단 제조 인프라를 갖췄다. 또 입주기업별 독립 공간과 OA실, 세미나실, 미팅룸 등 지원시설도 함께 마련됐다.
시는 제조 하드웨어 분야 스타트업이 초기 양산 과정에서 겪는 설비 투자 부담과 공정 안정화 문제를 해결할 수 있도록 신공정 설계와 시운전, 제품 검증 등을 지원할 계획이다.
이와 함께 공인시험과 신뢰성 평가, 기술이전 연계, 포스코그룹 계열사와의 사업 매칭, 글로벌 파트너 발굴, 창업지원사업 연계 등 성장 단계별 지원 프로그램도 운영할 예정이다.
센터는 포스텍, RIST, 방사광가속기 등 지역 산학연 인프라와 연계해 첨단소재·이차전지·바이오 분야 제조 스타트업 육성 거점 역할을 수행한다. 이를 통해 제조 창업 생태계를 강화하고, 유망 스타트업의 기술사업화와 지역 정착 기반 마련에도 도움이 될 것으로 기대한다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “RIST 첨단제조인큐베이팅센터는 기술 기반 제조 스타트업이 연구개발을 넘어 실제 생산 단계까지 성장할 수 있도록 지원하는 핵심 인프라”라며 “지역 우수 기술기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 제조기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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