외신, 삼성 파업 가시화에 “韓 경제·글로벌 공급망 위협”
주요 외신이 20일 삼성전자 노사의 임금협상 결렬 소식을 속속 비중 있게 다뤘다. 21일로 예고된 파업이 현실화할 시 한국 경제와 세계적 공급망에 미칠 영향에 대한 우려가 주를 이뤘다.
AP 통신은 “삼성전자 노사가 막판 임금 합의에 이르지 못하면서 세계적 반도체 공급과 무역 의존적인 한국 경제에 큰 타격을 줄 수 있는 파업의 가능성이 커지고 있다”고 보도했다.
AP는 21일부터 18일간의 파업이 시작될 것이라는 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장의 발언을 소개하면서 노조와 사측이 서로에게 협상 결렬의 책임을 돌리고 있다고 지적했다.
삼성전자가 글로벌 공급망에서 차지하는 위상도 함께 언급했다. AP는 삼성전자와 SK하이닉스 두 기업이 세계 메모리 칩의 3분의 2를 생산하고 있고, 인공지능(AI) 관련 수요 증가로 기록적 영업이익을 냈다고 설명했다.
로이터 통신 역시 “성과급 협상이 결렬됨에 따라 삼성전자 노동조합은 목요일(21일)부터 4만8000명 규모의 파업을 계획하고 있으며, 이는 한국 경제와 세계적 반도체 공급에 대한 위협”이라고 보도했다.
CNBC는 협상 결렬 소식이 알려짐에 따라 삼성전자의 주가가 3%가량 하락했다고 지적했다. 다만 정부가 긴급조정권 발동을 시사한 만큼 파업이 제한될 공산이 크다고도 짚었다.
영국 가디언은 4만8000명 가까운 직원들이 파업에 동참할 것이라는 노조 전망을 인용하면서 이번 파업이 현실화할 경우 2024년 파업 때보다 훨씬 큰 피해를 야기할 것이라고 내다봤다. 가뜩이나 메모리 칩 수급난이 심각한 상황에 기름을 부을 것이라는 취지다. 최악의 경우 이번 파업으로 인해 한국의 올해 경제 성장률 전망치가 0.5% 포인트 하향 조정될 수 있다는 시각도 소개했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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