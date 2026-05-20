‘0세부터 18세까지 촘촘 지원’… 무안군 인구정책 봤더니

자녀 1인당 최대 1억4000만원 혜택 담은 전입지원 ‘눈길’

출산·보육·교육·청년정착 지원 확대… 인구 증가율 3.4%

전국 군 단위 인구 증가율 8위… 인구 10만 도시 청신호

지난해 전남 무안의 오룡초등학교에서 열린 찾아가는 인구교육 ‘가족사랑 인형극’ 공연이 마친 뒤 학생들이 기념촬영을 하고 있다.

전입지원 안내서에 따르면 무안군은

전입 단계에서부터 임신·출산, 교육, 청년·일자리, 귀농·귀촌 등 군민 생활과 밀접한 63개 사업을 통해 지역으로의 전입을 지원하고 있다.

2026 전입지원 안내서 배포

2026 무안군 전입지원안내서 표지

무안 인구 10만 시대 열리나

대비 3100여 명이 증가했고, 약 3.37%의 증가율을 기록하고 있다.

지난해 말 기준으로 연령대별로는 18세 미만이 1만 6295명으로 17.1%를 차지했다.

무안군은 올해부터 2030년까지 ‘제2차 인구정책 기본계획’을 수립하고 주거 및 일자리, 교육, 돌봄, 정주환경을 아우르는 실행형 종합계획 마련에 나섰다.

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