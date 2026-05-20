경찰, 전국서 24시간 선거경비상황실 운영…주요인사 신변보호
경찰관서 280곳에서 개표 종료까지
서별 후보자 안전팀 등 운영
경찰이 6·3 지방선거를 대비해 24시간 운영되는 ‘선거경비통합상황실’을 설치했다.
20일 경찰에 따르면 통합상황실은 이날부터 경찰청과 시·도경찰청 18곳, 경찰서 261곳에서 지방선거 개표가 종료될 때까지 24시간 운영된다.
통합상황실은 주요 인사 신변 보호, 유세장 안전 확보, 투·개표소 경비 및 투표함 회송 등을 상시 관리한다. 구체적으로 거리 유세 시 ‘서별 후보자 안전팀’을 운영하고, 인파로 인한 안전 사고와 단체간 마찰 등을 방지하는 경비 활동을 펼친다. 투·개표소나 유세 현장에는 경찰기동대를 적극 배치할 계획이다.
경찰은 선거 운동이 시작되는 21일부터 ‘경계 강화’를 발령한다. 사전투표 기간에는 ‘병호비상’, 선거 당일부터 개표 종료 시까지는 최고 수준의 비상 근무인 ‘갑호비상’을 발령할 예정이다.
앞서 경찰은 지난 17일 정청래 더불어민주당에 대한 테러 모의 의혹이 제기되자 선거 운동 기간에만 운영하던 정당대표 ‘전담 신변보호팀’을 조기 가동한 바 있다. 경찰은 지난 3월 26일부터 약 한달간 시·도청 및 경찰서의 신변보호 인력 3000여명에 대한 교육도 실시한 바 있다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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