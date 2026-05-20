박지원 “조국, 평택을 사퇴하고 민주당 입당해야”
박지원 더불어민주당 의원이 조국 조국혁신당 후보를 향해 보다 큰뜻을 이루기 위해 경기 평택을 국회의원 재선거를 포기하고 민주당에 입당하라고 말했다.
박 의원은 20일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “나는 조국을 아낀다”면서도 “어떻게 됐든 (민주당) 김용남 후보가 앞서고 있다. 선거에 패배하면 본인도 조국혁신당에도 문제가 있기 때문에 사퇴를 하면 (대권) 미래가 있다”고 견해를 밝혔다.
이어 “평택에서 국회의원에 당선해야 뼈를 묻지, 사퇴를 하면 뼈를 안 묻어도 된다”며 “2년 뒤 총선 때 민주당에서 공천 줄 것 아니냐. 그때 나와서 대권 후보로 할 수 있는 분”이라고 주장했다.
그러면서 “우리 민주당에 그러한 대권 후보가 있는 것이 경쟁을 하기에 좋다”라며 “미래를 좀 봐라. 소탐대실하면 큰일”이라고 덧붙였다.
또 조 대표가 최근 언급한 ’민주당과의 합당론’에 대해서는 “잘하고 있는 것”이라고 치켜세웠다. 박 의원은 “이번에 양보하고 사퇴하면 합당도 무산되는 것 아니냐”는 진행자의 질문에 “그렇지 않다”며 선을 그었다.
그는 “이재명 대통령을 함께 당선시켰고, 지난 2년간 같은 길을 걸어왔고, 앞으로 이 국회가 끝날 2년간에도 함께 가야 개헌 등 여러 가지 문제가 해결될 수 있다”고 설명했다.
이어 “조국혁신당을 떼버릴 수도 없고 진보당을 떼버릴 수도 없는 게 민주당의 운명”이라면서 “국 대표도 호랑이 굴로 들어와서 호랑이를 잡아야지, 조국혁신당 대통령 후보 돼 가지고 되겠냐”고 거듭 강조했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사