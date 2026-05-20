사격 자세 연습 위해 공기총 구입한 50대 집행유예 3년
대구지법 형사13부(채희인 부장판사)는 당국의 허가 없이 공기총을 해외에서 들여오려 한 혐의(총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반)로 기소된 A씨(57)에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다고 20일 밝혔다.
A씨는 지난해 10월 경찰청장의 허가 없이 해외 인터넷 사이트를 통해 공기총 1점을 주문한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
해당 공기총은 국제 특송으로 국내로 배송되던 중 인천공항 세관에서 적발됐다.
A씨는 사격 동호회 회원으로 자세 연습을 위해 공기총을 구입한 것으로 조사됐다.
재판부는 “타인의 생명에 위해를 가할 목적이 있었다고 보이지 않으며 동종 범죄로 처벌받은 전력이 없는 점을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.
대구=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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