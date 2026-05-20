“적자 사업부에 과도한 보상 요구” 삼전이 밝힌 결렬 배경
삼성전자 노사가 중앙노동위원회 사후조정에서도 끝내 합의에 실패한 가운데 삼성전자가 협상 결렬 배경으로 ‘적자 사업부 성과급 문제’를 언급했다. 노조는 예정대로 21일부터 총파업에 돌입한다는 방침이다.
삼성전자는 20일 공식 입장문을 통해 “사후조정에서 막판까지 합의가 이뤄지지 못한 것은 노동조합의 과도한 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있기 때문”이라고 밝혔다.
회사는 특히 성과급 지급 원칙 문제를 핵심 쟁점으로 지목했다. 삼성전자는 “특히 노조는 회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 불구하고, 적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 규모의 보상을 요구했다”고 말했다.
삼성전자 측은 “이는 ‘성과 있는 곳에 보상이 있다’는 회사 경영의 기본 원칙을 정면으로 위배하는 것”이라며 “이 원칙을 포기할 경우 저희 회사뿐 아니라 다른 기업과 산업에도 악영향을 줄 수 있다는 판단을 했다”고 설명했다.
다만 삼성전자는 파업만큼은 막아야 한다는 입장도 함께 내놨다. 회사 측은 “매우 안타깝게 생각한다. 어떠한 경우에도 파업이 있어서는 안 된다”며 “최악의 상황을 막기 위해 마지막 순간까지 대화를 포기하지 않을 것”이라고 밝혔다.
삼성전자는 “추가 조정 또는 노조와의 직접 대화를 통해 마지막까지 문제 해결을 위한 노력을 계속할 것”이라며 “그동안 노력해준 정부에 감사드리며 지속적인 관심을 부탁드린다”고 덧붙였다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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