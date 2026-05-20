풍력 전기, 한전 거치지 않고 수소 생산시설로 바로 간다
이르면 다음 달부터 풍력으로 만든 전기가 곧바로 그린수소 생산시설에 공급된다.
제주도는 한전을 거치지 않고 전력판매자와 전기사용자가 직접 계약하는 전력직거래 방식을 그린수소 생산시설에 적용한다고 20일 밝혔다.
그린수소 생산시설과 연안풍력시설은 가까운 거리에 있지만, 지금까지는 한전을 통해서만 재생 전기를 구입할 수 있었다. 앞으로는 전력구매계약을 통해 풍력 전기를 수소 생산시설로 직접 공급하게 된다.
이번 계약으로 풍력 전기가 직접 공급되면 그린수소 생산에 들어가는 전력요금이 ㎾h당 216원에서 100~150원대로 낮아진다. 수소 생산단가도 소폭 줄어들 것으로 기대된다.
다만 현재 제주에서 판매되는 그린수소는 생산단가와 적정 판매가격 의 차이를 제주도 예산으로 일부 보전하고 있어, 단가 하락이 곧바로 도민들에게 혜택으로 이어질지는 아직 확정되지 않았다.
전력구매계약 거래를 중개할 사업자는 도내 재생에너지 공급사업자를 대상으로 5월 중 공모해 선정할 예정이다.
제주도는 이번 계약을 통해 그린수소 생산 과정에 재생에너지 사용을 늘리고 이산화탄소 배출량은 크게 줄일 수 있게 됨에 따라 국내 1호 청정수소 인증에도 도전할 계획이다.
김남진 제주도 혁신산업국장은 “제주의 우수한 바람 자원을 수소 생산에 직접 연결해 그린수소의 완결성을 확보하는 첫걸음”이라며 “국내 1호 청정수소 인증 도전 등을 통해 제주를 그린수소 산업 선도 지역으로 키워나가겠다”고 말했다.
한편 제주도는 2020년 재생에너지를 활용해 그린수소를 시범 생산했다. 2024년 11월에는 국내 최초로 그린수소 상업 판매를 시작했다. 판매 가격은 부가세를 포함해 ㎏당 1만5000원이다. 지난해 기준 ㎏당 수소 생산단가는 1만9800원으로 추산됐으며, 도가 ㎏당 4800원을 지원하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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