대구 집단 탈당 진실공방…“사실관계 불분명”vs“우리는 허깨비 아니다”
15년 국민의힘 당원, 추경호 후보 측 탈당 진실공방에 “당신들이 눈 뜬 장님같다”
대구시 국민의힘 당원 집단 탈당을 놓고 진실 공방이 벌어지고 있다.
지난 19일 추경호 국민의힘 대구시장 후보 캠프의 최은석 대변인은 논평을 통해 “직접 대구시당에 확인한 결과 집단 탈당은 확인된 바 없다는 답변을 받았다”며 “결국 사실관계조차 불분명한 상황에서 마치 대규모 책임당원 이탈이 확정된 것처럼 발표부터 한 셈”이라고 주장했다. 그러면서 “김부겸 캠프는 지금이라도 구체적인 출처와 산출 근거를 투명하게 공개하라”며 “그것조차 하지 못한다면 즉각적인 사과와 팩트 정정이 먼저”라고 목소리를 높였다.
앞서 지난 17일 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 캠프에선 국민의힘 당원 1701명이 대구·경북(TK) 신공항 사업 부진을 문제 삼으며 집단 탈당식을 갖고 김 후보에 대한 지지를 선언한 바 있다. 이에 추 후보 측에서 탈당 인원 수를 두고 진실 공방을 펼치는 것이다.
탈당을 주도한 홍창모 대구경북신공항 비상대책위원회 위원장은 20일 국민일보에 “최 대변인의 진실 공세는 ‘입막음’ 그 이상 그 이하도 아니다”며 “이곳 지역 특성상 수권정당이 목표라 국회의원 말에 반박을 못한다. 최 대변인의 논평도 사람들을 의기소침하게 만드는 입막음”이라고 말했다.
앞서 홍 위원장은 최 대변인의 논평에 대해 지난 19일 “탈당자들 숫자를 가짜뉴스 취급한다. 우리는 허깨비가 아니다. 눈뜬 장님도 아니다”며 “오히려 당신들이 눈뜬 장님 같다. 허깨비만 쳐다보는 정치를 한다”라는 내용의 입장문을 통해 반박한 바 있다. 김 후보 캠프의 백수범 대변인도 “순차적으로 온라인 및 종이탈당계를 모두 제출했다”며 “국민의힘 탈당을 선언한 분들의 탈당계 제출 여부를 왜 남의 당 후보 캠프에 요구하는지 도대체 이해할 수 없다”고 맞받았다.
홍 위원장은 “군위는 70대 미만이 10%도 안 된다. 보수당과 다른 목소리를 내는 순간 ‘니 빨갱이야’ 소리를 듣는 곳이다”며 “탈당한다는 건 그 어른들과 어울리지도 못한다는 거다. 지역에서 활동을 못한다는 뜻”이라고 설명했다. 그러면서 “그럼에도 15년간의 당원 생활을 정리하고 김 후보를 지지한다는 건 그만큼 국민의힘이 표만 받고 지역에 해온게 없었다는 것”이라고 부연했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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