대구 집단 탈당 진실공방…“사실관계 불분명”vs“우리는 허깨비 아니다”

15년 국민의힘 당원, 추경호 후보 측 탈당 진실공방에 “당신들이 눈 뜬 장님같다”

군위군 국민의힘 당원들이 지난 17일 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 지지를 선언하며 탈당식을 진행하고 있다. 김 후보측 제공

탈당자들 숫자를 가짜뉴스 취급한다. 우리는 허깨비가 아니다. 눈뜬 장님도 아니다”며 “오히려 당신들이 눈뜬 장님 같다. 허깨비만 쳐다보는 정치를 한다”라는 내용의 입장문을 통해 반박한 바 있다. 김 후보 캠프의 백수범 대변인도 “