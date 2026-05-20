[속보]“한국 유조선 호르무즈 통과 시도”…성공하면 첫 사례
블룸버그통신 보도
호르무즈 해협에서 한국 국적 초대형 유조선이 통항을 시도하고 있는 것으로 전해졌다. 통과에 성공할 경우 전쟁 발발 이후 한국 선박의 첫 호르무즈 해협 횡단 사례가 될 전망이다.
20일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 한국 국적 유조선 ‘유니버설 위너(Universal Winner)’호는 이날 오전 호르무즈 해협 인근에서 항해 신호를 송출했다. 선박 위치 추적 데이터상 이 선박은 이란 라라크섬 남쪽 해역을 지나고 있으며, 이는 이란 당국이 승인한 호르무즈 통항 항로에 해당한다.
해당 선박은 쿠웨이트산 원유를 적재한 상태로, 목적지는 울산으로 표시됐다.
유니버설 위너호는 HMM이 소유한 초대형 유조선이다.
앞서 이 회사 소속 나무호는 이달 초 호르무즈 해협에서 공격을 받은 바 있다.
중국 유조선 2척도 같은 날 비슷한 경로를 따라 호르무즈 해협 통과를 시도했다.
카타르·이라크산 원유를 실은 ‘오션 릴리(Ocean Lily)’호는 중국 취안저우항을 목적지로 항해 중이었으나, 이날 오전 위치 신호 송출을 중단했다.
이라크산 원유를 적재한 ‘위안구이양(Yuan Gui Yang)’호 역시 중국 광둥성 수이둥항으로 향하고 있으며, 수 시간째 동일 해역에 머물고 있는 것으로 나타났다.
블룸버그는 이들 3척이 무사히 호르무즈 해협을 빠져나가면 최근 며칠간 증가세를 보인 원유 운송 흐름이 더욱 확대되는 동시에, 지난 2월 말 중동 전쟁 발발 이후 최대 규모의 유조선 통항 사례 중 하나가 될 것이라고 전했다.
오션 릴리호는 중국 국영 에너지기업 시노켐 계열 선사와 연관된 것으로 알려졌으며, 위안구이양호는 중국 국영 해운그룹 코스코 산하 선사가 운영 중이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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