[단독] 중수청 준비작업 속도 붙나…봉욱 민정수석, 중수청 개청단 방문
봉욱 청와대 민정수석이 20일 중대범죄수사청 개청준비단(개청단)을 방문한 것으로 확인됐다. 중수청·공소청 출범을 앞두고 양 기관 개청단이 출범했지만 속도를 내지 못하는 상황에서 봉 수석이 격려차 방문한 것으로 풀이된다.
법조계에 따르면 봉 수석은 이날 서울 종로구 창성동 정부서울청사 별관에 위치한 개청단을 방문했다. 봉 수석은 이 자리에서 개청단 업무를 맡은 직원들에게 격려의 말을 한 것으로 전해졌다. 이후 봉 수석은 이진용 중수청 개청단 부단장과 과장급 인사 4명과 함께 점심 식사를 했다.
개청단은 행안부 소속으로 설치돼 김민재 차관이 단장을 겸임하고, 인천지검 이 차장검사가 부단장을 맡고 있다. 총무과와 수사실무기획과, 재무시설과 등 3개 과로 구성되어 있고 총 64명 규모다. 현재 법무부와 행안부, 검찰청, 경찰청을 중심으로 관계부처 공무원이 파견돼 있다.
봉 수석의 이날 방문은 개청단이 직제·예산·인력 등 본격적인 조직 재편 작업에 속도를 내지 못하는 상황에서 개청단을 격려하기 위한 조치로 풀이된다. 업무 분장의 기준이 될 형사소송법 개정안의 윤곽이 6·3 지방 선거 전후에나 나올 것으로 관측된다. 개청단 관계자는 “개청단은 지방 선거 전후 형사소송법이 마련되어야 본격적인 조직 개편 작업에 착수할 수 있다”고 말했다.
우선 국무총리실 산하 검찰개혁추진단은 이달 말까지 형사소송법 개정안과 하위 법령의 초안을 3~4개 버전으로 마련해 국회에 제출하고, 여당인 더불어민주당과 조율을 거쳐 최종안을 발표할 계획이다. 초안은 검찰개혁 쟁점인 공소청 보완수사권 부여 여부에 따라 시나리오별로 마련 중인 것으로 전해졌다. 법조계에서는 보완수사권 및 보완수사 요청권의 존폐에 따라 중수청·공소청의 업무가 확연히 달라질 것으로 예상한다.
형사소송법 개정안이 신속히 마련되지 않으면 오는 10월 출범을 목표로 하는 중수청·공소청 개청에 차질이 빚어질 수 있다는 우려도 나온다. 대검찰청도 최근 구자현 검찰총장 직무대행을 단장으로 한 공소청개청준비단을 꾸렸지만, 형사사법정보시스템(KICS) 정비 등 인프라 작업부터 대응하고 있는 것으로 전해졌다. 대검 관계자는 “형사소송법이 핵심인 상황이라 다른 업무들부터 살펴보고 있다”고 말했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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