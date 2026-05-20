김영환 충북지사 후보 “민심은 존중 대상…수사 촉구”

신용한 후보 정자법 혐의 등 고발

김 변호사는 “지난해 김 후보의 돈 봉투 사건을 수사했던 충북경찰은 진작 고발이 이뤄졌어도 단 한 차례의 압수수색도 한 적도 없고 뭉개고 있다”며 “도저히 믿을 수가 없어 중립적으로 수사할 수 있는 검찰에 고발장을 제출하게 됐다”고 말했다.

신 후보 캠프에서 활동한 것으로 알려진 A씨는 경선 직후인 지난달 6일 신 후보를 공직선거법과 정치자금법 위반 의혹으로 경찰과 선거관리위원회에 고발했다. 그는 고발장에서 신 후보가 당내 경선 과정에서 차명으로 휴대전화를 개통해 민주당 권리당원 다수에게 문자메시지를 보내 선거운동을 했다고 주장했다. 후보 수행원의 급여를 캠프 관계자 소유 업체에서 상당 기간 대납하게 했다는 의혹도 제기했다.