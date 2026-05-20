김영환 충북지사 후보 “민심은 존중 대상…수사 촉구”
신용한 후보 정자법 혐의 등 고발
국민의힘 김영환 충북도지사 후보가 20일 “민심은 조작 대상이 아니라 존중의 대상이다”이라고 밝혔다.
김 후보는 이날 도청 브리핑실에서 기자회견을 갖고 “검찰과 경찰은 정치적 눈치보기와 선택적 수사를 중단해야한다”며 “당원 명부 유출 의혹, 차명폰 운영 의혹, 정치자금 흐름, 불법 선거조직 운영 여부에 대해 즉각적이고 전면적인 강제수사에 착수해야한다”고 주장했다.
김 후보는 “이번 사안을 제대로 바로잡지 못한다면 충북 정치의 신뢰는 회복하기 어려운 수준으로 무너질 것”이라며 “그로인한 피해는 오롯이 도민의 손실로 이어지는 것”이라고 말했다.
김 후보는 “최악의 경우 충북도지사 선거를 다시 해야 할 상황에까지 이르게 될 것으로 보인다”며 “민주당 후보는 자신의 행위에 대한 모든 책임을 지고 후보를 사퇴하는 것만이 도민에 대한 예의를 지키는 길일 것”이라고 강조했다.
김 후보는 “올바른 충북의 정직한 정치문화를 지키기 위해 도민을 믿고 끝까지 진실을 밝히겠다”며 “민주당은 공천을 철회하는 것이 마땅하다. 후보는 사퇴하는 것이 충북도민에 대한 예의”이라고 전했다.
국민의힘 충북도당은 김 후보의 공천배제 효력정치 가처분 소송의 변호을 맡은 김소연 변호사를 공명선거단장으로 임명했다. 김 변호사는 이날 청주지검에 추가 고발장을 냈다.
김 변호사는 “지난해 김 후보의 돈 봉투 사건을 수사했던 충북경찰은 진작 고발이 이뤄졌어도 단 한 차례의 압수수색도 한 적도 없고 뭉개고 있다”며 “도저히 믿을 수가 없어 중립적으로 수사할 수 있는 검찰에 고발장을 제출하게 됐다”고 말했다.
국민의힘 선거대책위원회 클린선거본부도 신 후보와 이강일 국회의원을 공직선거법 및 정치자금법 등 위반 혐의로 충북지방경찰청에 고발했다.
국민의힘 선거대책위원회 클린선거본부는 이날 “신 후보와 이강일 의원에게 제기된 각종 의혹과 관련해 단순한 정치적 공방 수준을 넘어 범죄 의심 정황이 충분하다”며 “증거인멸이나 통신 기록 소멸 가능성이 있어 수사가 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.
클린선거본부는 신 후보가 6가지 법을 위반한 의혹이 있다고 보고 있다. 선거 운동 과정에서 대통령 신임 표현이 담긴 문자 메시지를 대량 발송해 선거인의 판단에 영향을 준 허위 사실 공표 혐의와 차명 휴대전화를 이용해 조직적으로 문자를 발송한 부정 선거 운동 혐의다. 문자 발송비와 수행비 등의 회계 누락과 대납 의혹(정치자금법), 이 의원이 개발한 선거용 앱을 통해 당원 명부와 전화번호 DB를 동의 없이 활용한 정황(개인정보보호법) 등도 고발장에 담겼다.
지역 정치권 등에 따르면 신 후보 캠프에서 활동한 것으로 알려진 A씨는 경선 직후인 지난달 6일 신 후보를 공직선거법과 정치자금법 위반 의혹으로 경찰과 선거관리위원회에 고발했다. 그는 고발장에서 신 후보가 당내 경선 과정에서 차명으로 휴대전화를 개통해 민주당 권리당원 다수에게 문자메시지를 보내 선거운동을 했다고 주장했다. 후보 수행원의 급여를 캠프 관계자 소유 업체에서 상당 기간 대납하게 했다는 의혹도 제기했다.
신 후보 캠프는 지난달 28일 A씨를 무고와 허위사실공표, 후보자 비방에 의한 선거법 위반 등의 혐의로 경찰에 맞고발했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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