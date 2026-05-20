주차장 나오던 승용차 옷가게 돌진…운전자 “급발진”
주차장을 빠져나오던 승용차가 맞은편 상가 옷가게로 돌진해 매장이 크게 파손되는 사고가 났다. 다행히 가게엔 아무도 없는 상태였지만 운전자와 동승한 10대 자녀는 가벼운 부상을 입었다.
20일 오전 9시46분쯤 경남 창원 성산구 상남동에서 제네시스 G80 승용차가 상가 건물 1층 옷가게로 돌진하는 사고가 발생했다.
이 사고로 차량을 몰던 40대 A씨와 동승하고 있던 10대 자녀 B씨가 유리 파편 등에 맞아 가벼운 상처를 입었지만, 병원으로 옮겨지지는 않았다.
사고 당시 옷가게는 영업 시작 전이어서 내부에 손님이나 직원이 없어 추가 인명피해로 이어지지는 않았다. 다만 강한 충격으로 출입문 유리와 매장 내부 벽면 등이 크게 파손됐다.
경찰 조사 결과 A씨는 인근 공영주차장에서 차량을 빼던 중 맞은편 상가 건물을 향해 그대로 돌진한 것으로 파악됐다. A씨는 사고 직후 경찰에 급발진을 주장한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨에게서 음주운전이나 약물 운전, 무면허 운전 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다. 경찰은 사고기록장치(EDR) 분석 등을 통해 페달 오조작 여부를 포함한 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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