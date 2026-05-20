李, 삼성노조 향해 “세금도 떼기 전 이익 나누라? 투자자도 못하는 일”

이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

것도 사회적 약자인 노동자들을 보호하기 위한 것이고, 거기에는 연대와 책임이라는 아주 중요한 원리가 작동한다. 오로지 개인 또는 몇몇 사람의 이익만을 위해서 집단적으로 뭔가를 관철해내는 무력을 준 것이 아니다”라며 이같이 말했다.

국민 공동의 몫이라고 할 수 있는 세금도 떼기 전에 영업 이익의 일정 비율을 제도적으로 나눠 갖는다? 그건 투자자도 할 수 없는 일”이라며 “투자자도 세금을 떼고 당기순이익에서 배당을 받지 않나. 저로서는 (노조의 주장이) 이해가 되지 않는다”고 덧붙였다.

결국 이 모든 조정의 최종책임은 정부에 있는 것”이라며 “(사회 구성원 일부가) 선을 넘을 때 대해서는 사회 전체의 공동체를 위해서 모두를 위해서 주어진 책임을 다해야 한다. 그것이 정부의 큰 역할이 아닌가 하는 생각이 든다”고 말했다. 삼성전자 노조가 총파업에 돌입할 경우 긴급조정권을 행사할 수 있다는 뜻으로 해석된다.