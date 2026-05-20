바다로 걷던 여중생 구한 ‘시니어 순찰단’…귀한 생명 살렸다
군산해경, 시니어클럽 단원 3명에 감사장
가출 신고 뒤 수색 중이던 학생 발견해 보호자 인계
군산시니어클럽 연안환경순찰단원들이 바다로 걸어 들어가던 여중생을 극적으로 구조해 낸 사실이 뒤늦게 알려졌다.
전북 군산해양경찰서는 연안 사고 예방과 귀중한 생명을 구하는 데 결정적 기여를 한 군산시니어클럽 연안환경순찰단 소속 최동만 씨 등 단원 3명에게 감사장을 수여했다고 20일 밝혔다.
이들은 지난 6일 오전 9시50분쯤 군산시 성산면 금강하구둑 성산배수갑문 인근 해안가에서 바다 방향 갯골 쪽으로 걸어 들어가던 여중생을 발견했다.
당시 인근에서 순찰 활동을 하던 단원들은 학생의 행동을 이상 행동을 직감하고 접근해 안전한 곳으로 이동하도록 설득했다. 조사 결과 해당 학생은 가족의 가출 신고가 접수돼 수색이 이뤄지던 상황이었던 것으로 알려졌다.
해경은 간조 시간대였지만 밀물로 인한 갯골 고립이나 익수 사고로 이어질 수 있었던 상황에서 순찰단의 신속한 대처가 피해를 막았다고 설명했다. 구조된 학생은 이후 보호자에게 인계됐다.
채호석 군산해경서장은 “연안환경순찰단의 신속한 대처로 귀중한 생명을 구하고 해양 사고를 예방할 수 있었다”며 “지역사회와 협력해 연안 안전관리를 강화하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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