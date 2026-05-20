[속보] 李대통령 “노조 단체행동도 좋지만, 적정한 선 있어야”

[속보] 李대통령 “노조 단체행동도 좋지만, 적정한 선 있어야”
이재명 대통령이 20일 “일부 노동조합이 단결권, 단체행동권을 통해서 단체교섭을 하고 자신들의 이익을 관철하기 위해서 노력하는 것은 좋은데 그것도 적정한 선이 있다”고 말했다. 삼성전자 노사의 임금협상이 결렬된 것을 겨냥한 발언으로 풀이된다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “영업이익에 대해서 이익을 배분받는 것은 투자자가 하는 것”이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “정부조차도 특정 기업들의 성장과 발전에 기여를 한다”며 “세금을 깎아주기도 하고 시설 지원을 해 주기도 하고 여러 가지 제도적 정비, 또는 외교적 노력을 통해서 지원한다”고 말했다.
이어 이 대통령은 “국민 공동의 몫이라고 할 수 있는 세금도 떼기 전에 영업이익의 일정 비율을 제도적으로 나눠 갖는다는 것은 투자자도 할 수 없는 일”이라며 “투자자도 세금을 떼고 당기순이익에서 배당을 받지 않느냐. 저로서는 이해가 되지 않는다”고 말했다.
이날 중앙노동위원회는 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 결렬됐다고 공식 발표했다. 노조는 조정 결렬에 따라 21일 총파업 돌입을 선언했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사