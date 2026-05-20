최현덕 남양주시장 후보, 현장 행보 “민생 답은 현장에”

운수·농축산·의료·장애인 현장 소통

최현덕 남양주시장 후보 캠프 제공

최현덕 남양주시장 후보 캠프 제공

최 후보는 “현장에 답이 있다는 생각으로 시민들의 작은 목소리 하나하나를 정책에 반영하고 있다”며 “시민과 함께 고민하고 검증한 정책으로 남양주의 변화를 이끌겠다”고 말했다.