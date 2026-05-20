최현덕 남양주시장 후보, 현장 행보 “민생 답은 현장에”
운수·농축산·의료·장애인 현장 소통
최현덕 더불어민주당 남양주시장 후보가 운수종사자와 농축산인, 의료 종사자, 장애인 시민 등을 잇달아 만나며 현장 중심 민생 행보를 이어갔다.
최현덕 후보는 지난 19일 남양주 지역 곳곳에서 분야별 종사자 및 시민들과 릴레이 간담회를 열고 교통·청소년·농축산·보건의료·장애인 복지 정책에 대한 현장의 목소리를 청취했다.
이날 오전 최 후보는 별내동 태산운수를 방문해 버스기사 40여명과 만나 현장의 애로사항을 들었다. 그는 “시민의 발이 되어주는 기사들의 헌신이 남양주를 움직이는 원동력”이라며 “안전한 운행 환경 조성과 처우 개선을 위한 실질적 복지 정책을 마련하겠다”고 밝혔다.
이어 캠프에서는 검찰청 청소년예방위원회 관계자들과 차담회를 갖고 청소년 보호 및 선도 방안을 논의했다. 최 후보는 “아이들의 안전이 곧 남양주의 미래”라며 “청소년들이 안전한 환경에서 꿈을 키울 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.
오후에는 남양주축협 조합장과 농업경영인회장, 한우협회장 등 농축산 분야 대표들과 간담회를 열고 스마트팜 육성과 축산농가 현대화 지원 방안을 제시했다. 그는 “농축산업 경쟁력 강화를 위해 미래지향적 지원 정책을 추진하겠다”고 강조했다.
이후 대한간호조무사협회 남양주지회 임원진과 만나 의료 현장의 어려움을 청취하고 “시민 건강을 책임지는 간호조무사들의 노고에 감사드린다”며 “보건의료 환경 개선과 복지 향상을 위해 지자체 차원의 지원을 확대하겠다”고 약속했다.
최 후보는 같은 날 화도읍 북한강 야외공연장에서 열린 ‘장애인 환경정화 캠페인 및 수상레포츠 체험’ 행사에도 참석해 장애인 시민들과 소통했다. 행사에는 장애인과 관계자 등 300여명이 참여해 환경정화 활동과 수상레포츠 체험을 함께했다.
최 후보는 현장에서 장애인들과 함께 수상레포츠를 체험한 뒤 “장애인들이 자연과 문화, 레저를 자유롭게 누릴 수 있는 기회를 확대해야 한다”며 “관련 교육과 인프라를 상시 지원하는 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.
그는 장애인 복지 공약으로 ▲발달장애인 가족 휴식 지원 및 공공돌봄체계 구축 ▲장애인 시민참여위원회 설치 ▲장애인 보호작업장 확충 등 일자리 확대 정책을 제시했다.
최 후보는 “현장에 답이 있다는 생각으로 시민들의 작은 목소리 하나하나를 정책에 반영하고 있다”며 “시민과 함께 고민하고 검증한 정책으로 남양주의 변화를 이끌겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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