드림에이지 ‘아키텍트’, 원스토어 정식 출시
드림에이지가 ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’을 20일 원스토어에 정식 출시했다.
아키텍트는 드림에이지가 지난해 10월 출시한 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다.
드림에이지는 아키텍트의 원스토어 출시 기념 이벤트를 진행한다. 이들은 사전 예약자를 대상으로 ▲골드 100만 개 ▲상급 코스튬 소환 상자 10개 ▲상급 팬텀웨폰 소환 상자 10개 ▲거인의 강화석 선택 상자 3개 ▲심연의 공명체 100개로 등의 특전 쿠폰을 지급한다.
또한 오는 26일까지 원스토어에서 아키텍트 인게임 상품을 결제하는 이용자에게는 ▲갤럭시 S26 울트라 ▲로지텍 게이밍 키보드 ▲배달의민족 금액권 등 경품 응모 기회를 제공한다.
출시 당일인 20일 하루 동안 원스토어에서 아키텍트 인게임 상품 결제 시 구매 금액의 30%를 포인트로 적립 받는 포인트백 프로모션도 진행한다. 원스토어를 통해 게임을 설치한 이용자에게는 15% 할인 쿠폰 1장 등도 제공한다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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