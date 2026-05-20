시사 전체기사

드림에이지 ‘아키텍트’, 원스토어 정식 출시

입력:2026-05-20 14:13
공유하기
글자 크기 조정
드림에이지 제공

드림에이지가 ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’을 20일 원스토어에 정식 출시했다.

아키텍트는 드림에이지가 지난해 10월 출시한 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다.

드림에이지는 아키텍트의 원스토어 출시 기념 이벤트를 진행한다. 이들은 사전 예약자를 대상으로 ▲골드 100만 개 ▲상급 코스튬 소환 상자 10개 ▲상급 팬텀웨폰 소환 상자 10개 ▲거인의 강화석 선택 상자 3개 ▲심연의 공명체 100개로 등의 특전 쿠폰을 지급한다.


또한 오는 26일까지 원스토어에서 아키텍트 인게임 상품을 결제하는 이용자에게는 ▲갤럭시 S26 울트라 ▲로지텍 게이밍 키보드 ▲배달의민족 금액권 등 경품 응모 기회를 제공한다.

출시 당일인 20일 하루 동안 원스토어에서 아키텍트 인게임 상품 결제 시 구매 금액의 30%를 포인트로 적립 받는 포인트백 프로모션도 진행한다. 원스토어를 통해 게임을 설치한 이용자에게는 15% 할인 쿠폰 1장 등도 제공한다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 李대통령 “노조 단체행동도 좋지만, 적정한 선 있어야”
카카오페이 등 카카오 계열사 4곳, 파업 투표 가결
빌라 주차장서 초등생 납치 시도한 60대 긴급체포
李대통령 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴수가 있을까”
“엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄]
‘수상한 딸의 내비’… 90억 횡령범 10년 도피 끝 검거
“갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화
“파리 보낸다더니…” 디올 명품백 ‘거짓수리 의혹’ 피소
국민일보 신문구독