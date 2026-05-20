백두산호랑이 ‘미령’, 백두대간수목원에서 생일 파티
건강상태 등 종합적으로 검토해 7월 이후 관람객 공개 추진할 예정
산림청 산하 한국수목원정원관리원은 지난 19일 국립백두대간수목원 백두산호랑이 ‘미령’의 다섯번째 생일을 맞아 특별 생일 파티를 진행했다고 20일 밝혔다.
‘미령’은 2021년 5월생 암컷 백두산 호랑이로 ‘아름답고 영리한 호랑이’라는 뜻의 이름을 가지고 있다. 지난해 10월 대전오월드에서 국립백두대간수목원으로 이주한 이후 이날 처음으로 생일을 맞았다. 현재는 안정적인 환경적응과 건강관리를 위해 별도 관리공간에서 생활하고 있으며 사육사와 수의사의 관찰 아래 건강상태와 행동 특성을 지속적으로 관리받고 있다.
백두대간수목원은 호랑이의 먹이 특성과 섭식 습관을 고려해 고기케이크를 제공했으며, 박스 장난감과 알파카 털을 입힌 피냐타를 활용해 먹이 탐색과 사냥 행동 등 자연스러운 야생 본능을 유도했다.
백두대간수목원은 오는 6월 말 신규 방사장 조성을 완료하고 미령이 보다 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 할 계획이다. 이후 건강상태와 환경적응 여부, 안전관리 상황 등을 종합적으로 검토해 7월 이후 관람객 공개를 추진할 예정이다.
백두대간수목원 이규명 원장은 “미령이 새로운 환경에 안정적으로 적응해 가는 과정을 함께 축하하는 의미 있는 날”이라며 “앞으로도 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 체계적으로 관리하겠다”고 말했다.
봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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