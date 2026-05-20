“한·미 동맹 굳건해지길 기도…동맹 중심에는 하나님 은혜” 이영훈 목사, 美 서밋서 기조 강연
“우리는 한·미동맹이 더욱 굳건해지기를 끊임없이 기도해 왔습니다. 그 동맹의 중심에는 바로 하나님의 은혜가 있습니다. 전능하신 하나님 아버지께 모든 영광을 돌립니다.”
이영훈 여의도순복음교회 목사가 19일(현지시간) 미국 메릴랜드주 게이더스버그에서 열린 ‘알라바스터 하우스 2026 리더십 서밋(Alabaster House Leadership Summit 2026)’ 기조 강연에서 미국 독립 250주년의 의미를 되새기며 한·미 동맹 역사에 녹아 있는 하나님의 은혜를 강조했다. 불확실한 한미관계에서 이 목사의 사역은 ‘페이스 팩터’(Faith Factor·신앙을 기반으로 형성된 신뢰와 관계)를 바탕으로 종교 네티워크를 확장하며 양국을 연결하는 민간 가교 역할을 했다는 평가를 받았다.
이 목사는 영어로 진행한 연설에서 “건국 후 불과 250년 만에 미국은 세계에서 가장 강력하고 영향력 있는 나라로 성장했다. 이러한 성취는 인간의 노력뿐만 아니라 오직 하나님의 은혜가 있었기에 가능했다”고 역설했다.
이 목사는 미국의 ‘건국 정신’에 대해서도 설명했다. 그는 “1620년 9월, 청교도들은 종교의 자유를 찾아 대서양을 건너는 66일간의 고된 여정 끝에 미국 동북부의 플리머스 매사추세츠에 도착했다. 그들은 미국에 도착하자마자 하나님께 감사드리고 예배를 올렸다. 그리고 가장 먼저 한 일은 바로 교회를 세우는 것이었다”며 “그 교회는 지금도 그 자리에 서 있다. 저 역시 미국 유학 시절 그 교회를 방문한 적이 있다. 그들의 강력한 기독교 신앙은 미국 초기 건국의 중요한 토대가 됐다”고 말했다. 그러면서 미국의 건국에 기여한 세 가지 사상으로 모든 사람이 하나님 앞에서 평등하고 어떤 통치자도 절대적인 권력을 가질 수 없으며, 언약(covenant)의 개념을 도입한 것이라고 요약했다.
이어 예레미야 33장 2절을 인용하며 “위대한 미국의 탄생은 하나님께서 일하시고 창조하시고 그분의 목적을 성취하셨기 때문에 가능했던 것”이라고 했다.
이 목사는 한국의 발전에도 하나님의 은혜가 있었다며 이 과정에서 미국의 ‘두 가지 은혜’도 언급했다. 그는 “141년 전 미국에서 온 두 명의 선교사가 한국 땅을 밟았다. 그들은 학교와 병원, 교회를 세웠다”며 “141년이 지난 지금 한국은 아시아에서 가장 큰 기독교 국가 중 하나가 됐다”고 했다. 이어 “6·25전쟁 당시 3만6940명의 젊은 미국 군인들이 공산주의로부터 우리나라를 지키기 위해 피를 흘렸다. 그것이 바로 오늘 우리 한국인들이 자유를 누릴 수 있는 이유”라며 “하나님은 우리나라를 크게 축복하셨고 덕분에 한국은 세계 10대 경제 대국으로 성장했다”고 말했다.
이 목사는 연설 뒤 행사를 주관한 ‘알라바스터 하우스’의 설립자 킴벌리 제노 목사와 교대로 기도했다. 이 목사는 “하나님의 은혜로 미국을 다시 위대하게 만들어 달라”고 기도했고, 제노 설립자는 “한국과 미국 사이의 이 강력한 동맹을 허락해 주신 하나님께 감사드린다”고 했다.
이날 행사에서는 한·미 관계의 역사를 보여주는 영상도 상영했다. 영상은 1882년 조·미 통상수호조약 체결 이후 미국 선교사들의 복음 전파, 6·25전쟁 등을 거친 한·미 관계를 되짚으면서 양국이 “공유된 가치와 신앙 위에 세워진 위대한 파트너십”이라고 설명했다. 이 목사를 향해서는 “세계 최대 교회인 여의도순복음교회의 지도자로서 깊은 영적 리더십을 통해 한·미 친선을 강화하는 데 계속해서 헌신하고 있다”며 “세계적으로 존경받는 종교 지도자로서 그의 확고한 헌신은 한·미 동맹의 미래를 밝히는 굳건한 등대 역할을 하고 있다”고 평가했다.
이번 서밋을 개최한 기독교 비영리 단체 ‘알라바스터 하우스’는 1998년 설립자 킴벌리 제노 목사의 사역으로 시작해 지난 27년간 미국 정·관계 인사들에게 영적 지원과 리더십 개발을 제공해 왔다. 2년 전부터는 연례 서밋을 열어 정부, 기업, 교계 리더들을 연결하며 기독교적 가치에 기반한 국가적 위기 극복과 지속 가능한 리더십을 모색해 왔다.
서밋은 둘째 날인 20일 워싱턴DC 연방 의회에서 열리는 ‘임원 라운드 테이블(Executive Round Table)’로 이어진다. 현직 상·하원 의원들이 주재하는 세미나는 안보와 인공지능(AI) 기술 등 국가 운영의 핵심 과제를 다룰 예정이다.
이 목사는 20일 뉴욕으로 이동해 퀸스 한인교회에서 열리는 한인세계선교대회(KWMC)에서 설교한 뒤 귀국할 예정이다.
박효진 기자, 메릴랜드=글 ·사진 임성수 특파원 imhere@kmib.co.kr
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