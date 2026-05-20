“한·미 동맹 굳건해지길 기도…동맹 중심에는 하나님 은혜” 이영훈 목사, 美 서밋서 기조 강연

이영훈 여의도순복음교회 목사가 19일(현지시간) 미국 메릴랜드주 게이더스버그에서 열린 ‘알라바스터 하우스 2026 리더십 서밋(Alabaster House Leadership Summit 2026)’에서 기조 강연을 하고 있다. 메릴랜드=임성수 특파원

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미국의 ‘두 가지 은혜’도 언급했다. 그는 “141년 전 미국에서 온 두 명의 선교사가 한국 땅을 밟았다. 그들은 학교와 병원, 교회를 세웠다”며 “141년이 지난 지금 한국은 아시아에서 가장 큰 기독교 국가 중 하나가 됐다”고 했다. 이어

“6·25전쟁 당시 3만6940명의 젊은 미국 군인들이 공산주의로부터 우리나라를 지키기 위해 피를 흘렸다. 그것이 바로 오늘 우리 한국인들이 자유를 누릴 수 있는 이유”라며 “하나님은 우리나라를 크게 축복하셨고 덕분에 한국은 세계 10대 경제 대국으로 성장했다”고 말했다.

이영훈 여의도순복음교회 목사가 19일(현지시간) 미국 메릴랜드주 게이더스버그에서 열린 ‘알라바스터 하우스 2026 리더십 서밋(Alabaster House Leadership Summit 2026)’에서 킴벌리 제나우 알라바스터 하우스 설립자와 함께 기도하고 있다. 메릴랜드=임성수 특파원