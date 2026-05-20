‘자연에서 즐기는 미식 여행’…인제 황태축제 23일 개막
대한민국 황태의 본고장 인제 용대리에서 봄의 미각을 깨우는 황태축제가 펼쳐진다.
제26회 용대리 황태축제가 23~25일 강원도 인제군 북면 용대3리 용대삼거리 황태촌 일원에서 열린다.
‘황태의 고장 용대리, 자연과 미식을 즐기는 황태 여행’을 슬로건으로 용대리 황태의 우수한 품질을 알리고 청정 자연 속에서 즐기는 다채로운 미식 경험을 선사할 예정이다.
축제는 공식행사, 공연, 체험, 장터 등 8개 분야 35개의 풍성한 프로그램으로 채워진다.
축제 기간 매일 오전마다 대형 가마솥 황태국 무료 시식 행사를 통해 진한 황태의 맛을 느낄 수 있다. 또 황태국, 황태 양념구이 등 다양한 요리를 직접 만들어 맛볼 수 있다.
황태 투호, 낚시, 복주머니 던지기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 이색 이벤트와 가수 공연, 난타, 버스킹, 7080 콘서트 등 공연도 마련돼 있다.
황태를 저렴한 가격에 구매할 수 있는 황태 장터, 생맥주 광장, 황태포 만들기 체험, 국가무형문화재 각자장 체험 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다.
내설악에 자리 잡고 있는 산골 마을인 용대리는 전국 최대 황태 생산지다. 이곳에는 매년 겨울마다 20~30여개 황태덕장이 설치된다. 덕장에서는 국내 전체 황태 생산량의 70~80%에 달하는 1800만~2000만 마리의 황태가 생산된다.
이종구 용대리 황태축제추진위원장은 20일 “인제지역에서 생산되는 황태의 우수한 맛과 영양을 알리기 위해 정성껏 축제를 준비했다”며 “청정 자연과 어우러진 건강한 요리를 즐기며 잊지 못할 봄날의 진정한 힐링을 경험하시길 바란다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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