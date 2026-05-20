시사 전체기사 [속보] 시진핑, 이란전쟁 관련 “전면 휴전 시급” 입력:2026-05-20 13:08 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시진핑 중국 국가주석이 지난 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령 국빈 만찬 도중 건배를 제안하고 있다. AP뉴시스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령, 무신사 광고에 “사람 탈 쓰고 이럴 수 있을까” 2 하정우 AI기업 주식 100원 매각 논란… “주식 파킹 의혹” vs “스타트업에 무지” 3 김희수, 처녀 수입·뇌물 송치·막말 등 논란 이어 ‘살생부’ 녹취록 파장 4 “재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李 안경 쓰고 기념촬영 5 李대통령 “어젯밤부터 기다려” 다카이치 “다음은 온천으로” 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 노사 협상 결국 결렬…내일 ‘총파업’ 2 삼전 노조 “사후조정 종료까지 최선 다할 것” 3 삼성전자 노사, 한 가지 쟁점 이견…중노위 “오전에 결론” 4 부위원장은 “분사”, 위원장은 “노조 분리”… 내홍 키우는 집행부 5 카카오페이 등 카카오 계열사 4곳, 파업 투표 가결 해당분야별 기사 더보기 1 “갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화 2 ‘수상한 딸의 내비’… 90억 횡령범 10년 도피 끝 검거 3 ‘삼성 1타강사’…3년 전 유튜브 속 삼전 노조위원장 4 “스벅 들렀다 출근해야지” 국힘 충북도당 SNS 글 발칵 5 [단독] 5차선 도로에 우두커니 서있던 여성, 음주운전 차에 치여 사망 해당분야별 기사 더보기 1 “엄마, 힘들게 해서 미안해” 그 말에 아들 목 조르던 손을 놓았다[이세계도쿄] 2 조련사 물고 탈출한 280㎏ 호랑이…결국엔 사살 3 “머스크 제소 시한 지났다”… 오픈AI 손 들어준 법원 4 트럼프 “이란 한번 더 크게 칠 수 있다”지만 …안 통하는 ‘말 폭탄 외교’ 5 [속보] 미, 인도양서 이란산 석유 운송 의혹 유조선 나포 해당분야별 기사 더보기 1 ‘21세기 대군부인’ 역사왜곡 비판에 연출자 “내 잘못” 눈물 2 ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…감독 “무지했다, 내 잘못” 눈물 3 한화 마운드에 우뚝 선 ‘왕서방’ 4 “공동응원단? 우리는 경기하러 왔다” 처음 입 연 北여자축구단 5 “구류면류관·천세 부적절” 지적에 ‘21세기 대군부인’ 측 사과 해당분야별 기사 더보기 1 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 2 에버랜드서 28~31일 god 데뷔 1만일 기념 콘서트 3 ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…최태성 “매번 터지면서 그 자리” 4 서울 온 퐁피두센터, 큐비즘 첫 전시 5 작품을 상품 찍듯… 비즈니스가 예술이다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 삼성전자 노조 “사측 거부로 조정 종료…내일 총파업” [단독] 5차선 도로에 우두커니 서있던 여성, 음주운전 차에 치여 사망 “재빨리 빌려 찰칵”…다카이치, 李대통령 안경 쓰고 기념촬영 ‘스벅 논란’에 고개 숙였지만… 더 거세지는 불매 여론 “10년 뒤 인간 운전 사라진다”… 머스크의 ‘자율주행’ 호언장담 ‘스벅 논란’에 고개 숙였지만… 더 거세지는 불매 여론 ‘21세기 대군부인’ 역사왜곡 비판에 연출자 “내 잘못” 눈물 출동 현장서 흉기 ‘피습’ 경찰관 결국 숨져 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요