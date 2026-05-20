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[속보] 시진핑, 이란전쟁 관련 “전면 휴전 시급”

입력:2026-05-20 13:08
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시진핑 중국 국가주석이 지난 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령 국빈 만찬 도중 건배를 제안하고 있다. AP뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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