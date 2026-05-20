바다와 맞닿은 금잔디 페어웨이…파인비치, 대한민국 최고 대중제 골프장 우뚝

MK 대한민국 골프장 평가에서 대중제 1위

올 여름 오는 10월 개최 LPGA 코스 선공개

전남 해남군 파인비치 골프링크스 비치코스 9번 홀 그린 쪽에서 바라본 다도해. 파인비치골프링크스

파인비치는 올 여름 시즌 운영 전략도 강화한다.