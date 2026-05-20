바다와 맞닿은 금잔디 페어웨이…파인비치, 대한민국 최고 대중제 골프장 우뚝
MK 대한민국 골프장 평가에서 대중제 1위
올 여름 오는 10월 개최 LPGA 코스 선공개
전남 해남군 파인비치 골프링크스가 최근 발표된 ‘제4회 MK 대한민국 골프장 평가’에서 대중제 부문 1위에 선정됐다.
이번 평가에서 파인비치는 총점 806.91점을 기록하며 대중제 골프장 가운데 유일하게 800점 이상을기록했고, 코스 품질 만족도와 전반적인 골프장 만족도에서도 최고 수준의 평가를 받았다.
바다와 맞닿은 페어웨이, 시시각각 변화하는 해풍, 그리고 다도해 절경 속에 펼쳐지는 링크스 코스는 파인비치만의 독보적인 경쟁력으로 꼽힌다. 자연 지형을 최대한 살린 코스 설계와 탁 트인 오션뷰는 골퍼들에게 단순한 라운드를 넘어 ‘목적지형 골프 여행’의 경험을 제공하고 있다.
특히 이번 성과는 파인비치가 지속적으로 추진해온 코스 품질 혁신의 결과라는 점에서 의미가 크다. 파인비치는 지난해 페어웨이 잔디를 전면 금잔디(Matrella Zoysia)로 교체하며 국내 골프장 시장에 새로운기준을 제시했다.
해남의 해풍과 해양성 기후, 토양 환경에가장 적합한 잔디를 장기간 연구한 끝에 내린 결정으로, 안정적인 컨디션과 뛰어난 타구감, 프리미엄 코스 이미지를 동시에 구현했다는 평가를 받고 있다.
이는 단순한 잔디 교체를 넘어 한국형 프리미엄 링크스 코스의 방향성을 새롭게 제시했다는 평가다. 일본명문 코스에서 경험하던 금잔디 라운드를 이제 대한민국에서도 경험할 수 있게 됐다는 점에서 골퍼들의 관심도 높아지고 있다.
무엇보다 파인비치는 세계 최고 무대인 LPGA 투어BMW 레이디스 챔피언십 개최를 통해 국제적 위상까지 높이고 있다. 지난해 성공적인 대회개최에 이어, 올해 역시 세계 정상급 선수들이 참가하는 LPGA 대회를통해 대한민국 링크스 골프의 경쟁력을 세계에 선보일 예정이다.
파인비치는 올 여름 시즌 운영 전략도 강화한다. 7월부터 9월까지는 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 개최 코스인 파인-비치 18홀 코스를 단독 운영하여, 세계 정상급 선수들이 플레이할 대회 코스를 미리 경험할 수 있는 특별한 라운드 기회를 제공할 계획이다.
파인비치가 운영하는 솔라시도CC 역시 이번 평가에서 처음으로 상위권에 이름을 올리며 주목받고있다. 솔라시도CC는 우수한 코스 품질과 합리적인 이용 요금을 바탕으로 실속 있는 라운드를 원하는 골퍼들에게 꾸준히 선택받고 있다.
파인비치골프링크스 허명호 대표는 “MK 대한민국 골프장 평가 대중제 1위는파인비치를 찾아주신 고객들의 신뢰와 성원이 만들어낸 결과”라며 “코스 품질과 서비스, 운영 시스템 전반에서 대한민국을 대표하는 골프장이라는 책임감을갖고 지속적으로 혁신해온 점이 좋은 평가로 이어진 것 같다”고 말했다.
이어 “오는 10월 개최되는 BMW 레이디스 챔피언십은파인비치의 코스 경쟁력을 세계에 보여줄 중요한 무대”라며 “선수와 갤러리, 지역사회 모두가 만족할 수 있는 최고의 LPGA 대회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
마지막으로 “올 여름은 해외 대신 국내 프리미엄 골프 여행을 찾는 수요가 더욱 늘어날 것으로 보고 있다”며 “파인비치는 골프와 휴식, 자연을 함께 경험할 수 있는 대한민국 최고의 시사이드 골프여행지가 될 것”이라고 덧붙였다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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