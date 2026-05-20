울산 울주군 논에서 희귀 천연기념물 ‘호사도요’ 2년 연속 번식 성공
천연기념물 희귀 철새인 ‘호사도요’가 지난해에 이어 올해도 울산 들녘에서 번식에 성공했다.
울산시는 윤기득 시민생물학자 겸 사진작가가 지난 4월 울주군 온양읍 동상리의 한 논에서 호사도요의 산란부터 포란, 부화에 이르는 전 과정을 관찰했다고 20일 밝혔다.
이번 번식 과정은 지난 4월 9일 논에서 먹이를 찾던 호사도요 암수 한 쌍과 둥지가 윤 작가의 카메라에 포착되면서 세상에 알려졌다.
지난달 27일 오후 3시까지도 수컷이 4개의 알을 애지중지 품고 있었으나, 불과 두 시간 뒤인 오후 5시쯤 새끼 4마리가 모두 무사히 부화해 둥지를 떠난 것(이소)이 확인됐다.
특히 이번 번식기에는 주로 수컷이 포란을 전담한다는 기존 학설과 달리, 암컷이 함께 알을 품거나 교대하는 이례적인 장면이 직접 관찰됐다.
호사도요는 일반적으로 암컷이 구애를 하고 수컷이 포란을 전담하는 일처다부제 조류로 알려져 있다.
그러나 이번 번식기에는 암컷이 둥지를 외면하지 않고 수컷과 번갈아 가며 알을 품는 ‘암수 교대 포란’ 장면이 생생하게 직접 관찰됐다.
이 같은 생태계의 기적이 이어질 수 있었던 바탕에는 평생 흙을 일궈온 지역 농민의 따뜻한 배려가 있었다.
자신의 논에 천연기념물의 둥지가 자리를 잡았다는 소식을 들은 농민 엄주덕 씨는 기꺼이 올해 모내기 준비 일정을 뒤로 미뤘다.
인도와 동남아시아, 중국 등지에 주로 분포하는 호사도요는 한국에서는 주로 지나가는 ‘나그네새’로 분류된다.
최근 낙동강 하류와 시화호 등 극히 일부 지역에서 번식과 월동이 보고되긴 했으나, 울산처럼 일반 농가 들녘에서 2년 연속 번식이 확인된 것은 매우 이례적이다.
울산시는 동상리 논 일대가 호사도요의 안정적인 서식처로 검증된 만큼, 주변 일대에 대한 보호 조치와 관찰 활동을 한층 강화하기로 했다.
울산시 관계자는 “지속적인 모니터링을 통해 부화한 개체들의 이동 경로와 생태 조사를 이어갈 것”이라며 “동상리 들녘이 가진 생태적 가치를 시민들에게 널리 알려 자연과 인간이 공존하는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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