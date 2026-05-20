울산 울주군 논에서 희귀 천연기념물 ‘호사도요’ 2년 연속 번식 성공

호사도요는 일반적으로 암컷이 구애를 하고 수컷이 포란을 전담하는 일처다부제 조류로 알려져 있다.

그러나 이번 번식기에는 암컷이 둥지를 외면하지 않고 수컷과 번갈아 가며 알을 품는 ‘암수 교대 포란’ 장면이 생생하게 직접 관찰됐다.